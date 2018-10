LO vil ikke sænke udlændinges gennemsnitsløn fra knap 418.000 kroner til 330.000 kroner, som regeringen foreslår.

Det siger LO's formand, Lizette Risgaard i en skriftlig kommentar.

- Når det gælder beløbsgrænsen, ligger den fint, hvor den gør i dag. Vi har ikke behov for at sænke den grænse, siger Lizette Risgaard:

- Hvis virksomhederne har brug for veluddannet arbejdskraft, så må de naturligvis også betale, hvad det koster. I dag er det for eksempel muligt for virksomhederne at ansætte udenlandske smede og elektrikere indenfor den nuværende beløbsordning.

Onsdag fremlægger regeringen sit udspil, Ifølge Jyllands-Posten skal udlændinge fra 12 lande uden for EU lettere kunne få arbejde i Danmark.

Regeringen vil sænke minimumsgrænsen for, hvor meget udlændinge fra disse 12 lande skal have i løn.

I de 12 lande har Danmark mange investeringer, ligesom de investerer meget her. Det gælder USA, Indien og Kina, som leverer knap 60 procent af cirka 6000 udlændinge, som i 2016 arbejdede på beløbsordningen.

Singapore, Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Thailand, Mexico og Rusland er også på listen.

Det passer ikke, at beløbsgrænsen skal sænkes, fordi Danmark ifølge statsministeren behøver kemiingeniører, mener Lizette Risgaard.

- Kemiingeniører har en gennemsnitsløn på cirka 62.000 kroner, og regeringen vil sænke beløbsordningen helt ned til en månedsløn på 27.000 kroner. Så den må han længere ud på landet med, siger Lizette Risgaard.

Ingeniørforeningen IDA finder heller ikke behov for at sænke gennemsnitslønnen.

- Det er vigtigt at forstå, at beløbsordningens størrelse og højtuddannet og specialiseret udenlandsk arbejdskraft ikke er på kollisionskurs, siger Juliane Mark Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

- En udenlandsk ingeniør, som kommer i karambolage med beløbsordningen, vil være en underbetalt ingeniør, siger hun i en skriftlig kommentar.