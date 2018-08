Lørdag eftermiddag kulminerer Copenhagen Pride Week med den store og traditionsrige parade gennem København - i år med hele 169 vogne. I den anledning vil vi her på avisen Danmark gennemgå (nogle af) de mange bogstaver, LGBTQ står for.

LGBTQ+ er en paraplybetegnelse, der dækker seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. Og der er en del. Når du opretter en profil på Facebook i England, er der f.eks. hele 71 kønsidentiteter at væge imellem (herhjemme kan man dog blot vælge mellem mand, kvinde og brugerdefineret).

Men for at forstå LGBTQ+-bogstaverne, og for at forstå behovet for bogstaverne, skal vi i første omgang skelne mellem køn og seksualitet.

De fleste af os identificerer os med det køn, vi er blevet tildelt ved fødslen, og vi udtrykker os som det. Vi har med andre ord det, der kaldes en binær kønsforståelse; der findes to køn; mand og kvinde, og vores seksuelle orientering peger som regel på det modsatte køn. Vi lever derfor i en cis-hetero-normativ verden.

Men. Har du en non-binær kønsforståelse, ser verden anderledes ud. Med en non-binær kønsforståelse anerkender man, at køn kan bestå af en variation af kønsidentiteter - altså at en person kan identificere sig som mand og kvinde, hverken/eller - eller noget mellem de to.

I det følgende vil vi prøve at redegøre for nogle af de mange former for kønsidentiteter og seksuelle orienteringer, der findes under LGBTQ+-paraplyen.

C for ciskønnet Man er ciskønnet, når man i udtryk og forståelse identificerer sig med det (biologiske) køn, man er født med.

T for transkønnet Transkønnet er en fællesbetegnelse for personer hvis kønsidentitet eller -udtryk ikke stemmer overens med det - som det hedder i regnbuesprog - ved fødslen tildelte køn. Transkønnet har ikke noget med seksuel orientering at gøre. Transkønnede kan have både binær og non-binær kønsforståelse.

I for interkønnet Man er interkønnet, når man har en medfødt variation i sit anatomiske køn. Det vil altså sige, at pige- eller drengekønnet ikke fuldstændigt kan defineres som det ene eller andet køn.

Q for queer Det engelske ord queer kan direkte oversat til dansk betyde sær, skæv, anderledes. I LGBT-sprog bruges ordet både som betegnelse for køn og seksualitet og beskriver personer, der gerne selv vil have lov til at definere deres køn. En queerperson anerkender, at der findes flere end bare to køn og definerer derfor heller ikke heteroseksualitet som det "normale".

H for heteroseksuel En kvinde eller mand med en binær kønsforståelse, som udelukkende tiltrækkes af det modsatte køn.

L for lesbisk En kvinde med en binær kønsforståelse, som tiltrækkes af sit eget køn.

G for gay På dansk bruger vi bøsse om gay - en mand med en binær kønsforståelse, som tiltrækkes af sit eget køn.

B for biseksuel Man er biseksuel, hvis man har en binær kønsforståelse og tiltrækkes både af mænd og kvinder.

A for aseksuel En aseksuel person bliver som udgangspunkt slet ikke seksuelt tiltrukket af andre mennesker, men aseksuelle kan sagtens have romantiske relationer.

P for polyseksuel Polyseksuel er betegnelsen for personer med en non-binær kønsforståelse, som er seksuelt tiltrukket af flere - men ikke alle - køn.

Panseksuel Panseksuel er betegnelsen for personer med en non-binær kønsforståelse, som er seksuelt tiltrukket af alle køn.

L for lithseksuel Man er lithseksuel, når man er seksuelt tiltrukket af andre, men ikke ønsker det gengældt.

O for objektofil Er man mere tiltrukket af døde genstande - som f.eks. bygninger eller elektronsike genstande - end af mennesker, er man objektofil.

S for sapioseksuel Man er sapioseksuel, når man tiltrækkes af andre personers intelligens snarere end hvilket køn, de er.