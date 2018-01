Kvinden bag dokumentar om seksuelt misbrug: Jeg kan godt li', at det bare er to damer på et bjerg

37-årige Jette Bitten Glibstrup, der er opvokset i Tarm og Ringkøbing, tonede torsdag aften frem på DR2 med dokumentarfilmen "En sten i vores hjerte." Hun har planer om at lave endnu en film, der i givet fald også skal handle om at være blevet seksuelt misbrugt i sin barndom og ungdom.

Misbrugt: Da Jette Bitten Glibstrup var helt ung og stadig blev misbrugt seksuelt af sin stedfar, tænkte hun, at "det her lort kommer jeg til at bruge til noget godt en dag."

Hun vidste bare ikke hvornår.

Det kom til at tage år.

Mange år.

Torsdag aften fik den 37-årige kvinde, der er opvokset i først Tarm og siden Ringkøbing, sin officielle debut som instruktør, da dokumentarfilmen "En sten i vores hjerte" blev vist på DR2.

Filmen er en personlig fortælling om at prøve at forstå den mor, der ikke så, hvad der foregik. Den mor, der derfor ikke greb ind.

- Jeg har lavet "En sten i vores hjerte", fordi jeg selv, ved begyndelsen af arbejdet med filmen, havde brug for at forstå min mor. Det er så uendeligt svært at forstå og tro på, at det kan ske, at en kærlig og omsorgsfuld mor kan overse, at der foregår seksuelle overgreb inden for hjemmets vægge i så mange år, siger Jette Bitten Glibstrup.

Hun siger videre om sin modige dokumentarfilm, at den er skabt "med ønsket om, at vi bliver bedre til at turde kigge på de svære og komplekse følelser, der knytter sig til disse situationer og relationer."