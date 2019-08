Kunstner kritiserer Copenhagen Pride og ryger af plakaten

Det bliver ikke som planlagt O/Rioh, der lørdag åbner Pride Show ved Copenhagen Pride.

Sangerinden med det borgerlige navn Rikke Østergaard er ifølge Information blevet pillet af programmet, fordi hun i et opslag på det sociale medie Instagram kommenterede Copenhagen Prides hyring af bandet Infernal med svadaen:

- Lad vær med at være stolt eller glæd jer Copenhagen Pride! Tag jer sammen og hyr hovednavne, som I faktisk skal forestille at støtte. Det her er bare "bull shit".

Det opslag faldt ikke i god jord hos Copenhagen Pride, der aflyste Rikke Østergaards koncert. Det forklarer Thomas Rasmussen, der er kommunikationschef for Copenhagen Pride:

- For det første synes vi, at det er enorm dårlig stil at gå efter et andet band, der skal optræde, siger han til Information.

- For det andet så havde vi det også underligt med at få at vide, at en kunstner, vi skal have på scenen, betegner hele Copenhagen Pride som "bull shit".

Derudover påpeger han, at flertallet af kunstnere, der skal optræde til Copenhagen Pride, er LGBT-personer.

Modsat mener Rikke Østergaard, at Copenhagen Pride har svigtet i sine bookinger, fordi den har hyret Infernal, Tina Dickow og Birthe Kjær som hovednavne.

- Priden er i sin oprindelse en demonstration for synligheden af LGBT+-personer og ikke en festival, siger hun til Information.

Med aflysningen af hendes koncert føler hun, at Copenhagen Pride forsøger at censurere hende.

- Det med at blive fjernet fra plakaten, synes jeg på ingen måde er retfærdigt - det er jo i bund og grund censur, siger Rikke Østergaard til avisen.

I Rikke Østergaards kontrakt med Copenhagen Pride stod, at hun skulle have fuld betaling, hvis koncerten aflyses mindre end 30 dage før.

Copenhagen Pride mener dog, at de er "frisat fra betaling" og har ifølge Information henvist Rikke Østergaard at kontakte deres advokat for al fremtidig kommunikation.