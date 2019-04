Det bliver næppe det kommende valg, der skal sikre lige mange mænd og kvinder i Folketinget.

I hvert fald er det bare 36 procent af kandidaterne til folketingsvalget, der er kvinder. Ud af 769 kandidater er der således 492 mænd og 277 kvinder.

Det viser en optælling foretaget af A4 Medier.

Der er dog stor forskel på kønsbalancen, hvis man kigger på de individuelle partier.

Ifølge A4 Medier har Liberal Alliance (LA) bundrekord med kun 15 opstillede kvinder rundt om i Danmark. Kvindelige LA-kandidater glimrer ved deres fravær på stemmesedlerne i både Københavns Storkreds, Københavns Omegns Storkreds og på Bornholm.

Her kan LA-vælgerne vælge mellem tolv mænd og nul kvinder.

Nye Borgerlige stiller med 26 procent kvindelige kandidater, mens Socialdemokratiet kun kan mønstre 28 procent kvindelige kandidater og havner på en tredjesidste plads.

Hos SF og Radikale udgør kvinder dog 48 procent af kandidaterne.

SF-formand Pia Olsen Dyhr er glad for, at SF stiller med et kandidathold med cirka lige mange mænd og kvinder.

- Halvdelen af befolkningen er kvinder, og i mine øjne burde alle partier stræbe efter, at folketingskandidaterne afspejler befolkningen, siger Pia Olsen Dyhr til A4 Medier.

Hun finder det nedslående, at kvindernes repræsentation på politiske poster herhjemme ikke har rykket sig nævneværdigt i flere årtier.

- Det er en skandale, at kun 36 procent af kandidaterne til Folketinget er kvinder. Når der er så få kvindelige kandidater, bliver det svært at sørge for, at Folketinget bliver sammensat på en måde, så vi afspejler befolkningen. Så det er et demokratisk problem, siger Pia Olsen Dyhr.

Kvinderådet har netop lanceret en ny kampagne 'Stem på en kvinde', hvor man opfordrer vælgerne til at stemme på en kvindelig kandidat ved det kommende valg. Beregninger fra Kvinderådet viser, at 55.000 nye, strategisk placerede stemmer på kvinder kan være nok til at skabe ligestilling i Folketinget.

Direktør i Kvinderådet Lise Johansen pointerer over for A4 Medier, at magtens rum og den demokratiske debat skal være for begge køn, og derfor skal der arbejdes aktivt for at få flere kvinder ind i Folketinget.

- Få stemmer kan gøre et kæmpe udslag ved et valg, og derfor opfordrer vi folk til at kigge lidt bredere ud og tjekke de kvindelige kandidater ud, siger Lise Johansen og påpeger, at kvinder ofte står lidt længere nede på stemmesedlen end mænd.