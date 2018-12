Kun fire ministerier opfylder egne mål for flygtningeelever

Kun fire ministerier formår at leve op til egne forventninger for ansættelser af såkaldte IGU-praktikanter.

Det går trægt for regeringen med at indfri sine egne forventninger for ansættelser af flygtningeelever på den såkaldte IGU-ordning.

To år efter integrationsgrunduddannelsen (IGU) blev indført, er det således 13 ud af 17 ministerier, der i dag ikke lever op til de ambitioner, de har haft på området.

Det viser en aktindsigt, som Information har fået hos Moderniseringsstyrelsen.

Integrationsgrunduddannelsen er ellers ofte blevet fremhævet af regeringen, og den blev omtalt som selve "omdrejningspunktet" for trepartsaftalen på integrationsområdet, da man lancerede den tilbage i 2016.

Ordningen har til formål at gøre flygtninge og familiesammenførte mellem 18 og 40 år, der har haft opholdstilladelse i mindre end fem år, parate til at indgå på det danske arbejdsmarked.

Tallene illustrerer, at regeringen ikke tager opgaven alvorligt, mener Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet.

- Det her illustrerer jo, at man tilsyneladende ikke har taget den her opgave særlig alvorligt, på trods af at vi har en trepartsaftale, hvor både arbejdsmarkedets parter og regeringen var enige om, at det her ville være et godt instrument til at sikre, at flere faktisk fik en uddannelse og kom ind på arbejdsmarkedet, fordi man kombinerede noget arbejde, uddannelse og det sproglige, siger han til Information.

Blandt andet Kirkeministeriet har fra begyndelsen haft et tårnhøjt ambitionsniveau for antallet af IGU-ansættelser.

Ministeriet havde i sommeren 2016 en ambition om at ansætte mellem 50 og 60, men sådan er det langt fra gået. Per 1. juli i år var der således ansat nul IGU-praktikanter.

Kirkeminister Mette Bock (LA) mener, at der kan være flere forklaringer på, hvorfor ordningen ikke er lykkedes. Hun peger på, at der er tale om meget små arbejdspladser samt det forhold, at det er folkekirken.

- Man kunne forestille sig, at der er en del flygtninge, som hellere vil søge andre steder hen, men jeg ved det ikke, siger hun til Information.

Kun Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har formået at opfylde egen målsætning.