Kuldekanonen sigter mod Danmark denne uge

Bilisterne skal passe på de kommende dage, hvor vind fra øst sender kulde og sne ind over landet.

En uge med frostvejr, sne og slud ligger forude, og om ikke andet kan man så glæde sig over perfekte rammer for at følge tv-transmissionerne fra vinter-OL i Sydkorea inde fra de varme stuer.

- Det er et højtryk oppe over den centrale og nordlige del af Skandinavien, der sender kold luft ind over Danmark østfra, og så er der lagt op til ret lave temperaturer i dagtimerne og udbredt nattefrost, siger Lars Henriksen, vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Med dagtemperaturer fra omkring frysepunktet til et par graders varme og ned til fem graders frost om natten vil nedbøren frem til weekenden hovedsagelig blive hvid.

- Det er dog svært at sige, hvor meget sne eller slud, der falder. Men sikkert er det, at trafikanterne fortsat skal være ekstra opmærksomme på risiko for glat føre, siger Lars Henriksen.

- Vintervejr har vi ikke haft meget af i år, så nu får vi da endelig en snert af det, tilføjer han.

Mandag bliver overskyet og våd.

I den nordlige halvdel af Jylland vil vinden gå om i nordøst, og derfor vil nedbøren her vise sig som sne eller slud.

Tirsdag skal de blege vinterkroppe igen pakkes godt ind, hvis man bevæger sig udenfor.

Længst mod sydvest kan temperaturen måske knibe sig op nær fem grader, men resten af landet må nøjes med en streg eller to over frysepunktet.

- Det bliver en lidt blandet tirsdag med enkelte sne- eller sludbyger, men der kan også komme noget sol, siger Lars Henriksen.

Midt på ugen trækker højtrykket over Skandinavien ned mod Danmark.

- Onsdag, torsdag og fredag vil der derfor ikke være så meget vind og nok heller ikke så meget nedbør. Men bliver det vådt, så vil det overvejende være som sne, siger han.