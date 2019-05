Krydstogtskibe kan slukke motorerne og tænde for strømmen

Når krydstogtskibe lægger til kaj ved Nordhavn i København fra 2021, kan de slukke dieselgeneratorerne og blive forsynet med strøm.

Det er planen, som Københavns Kommune, Copenhagen Malmø Port og By & Havn står bag.

Parterne har bevilget 4,5 millioner kroner til et såkaldt landstrømanlæg, der skal være klart ved Oceankaj i Nordhavn i 2021.

- Københavnerne, også dem der bor tæt på havnen, har krav på at kunne trække vejret frit, uden at frygte for deres helbred.

- Derfor tager vi nu sammen de afgørende skridt for at etablere landstrøm i Nordhavn og for at finde en model, så vi også får landstrøm på Langelinie, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i en pressemeddelelse.

Problemet er, at krydstogtskibenes generatorer udleder partikler og gasser, der kan være skadelige for mennesker.

Forskere fra Aarhus Universitet har slået fast, at forureningen fra et krydstogtskib svarer til forureningen fra 5000 biler, når det gælder udledning af partikler.

Partiklerne udledes fra høje skorstene, og det betyder, at beboere i højhuse ved havnene er særligt udsatte.

- Vi ved, at luftforurening påvirker helbredet og kan være årsag til både for tidlig død, luftvejslidelser, lungekræft og hjerte-kar-sygdomme, siger seniorforsker Steen Solvang Jensen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Ifølge seniorforskeren vil det have en positiv betydning både for sundhed og klima, når skibene forsynes med strøm frem for diesel.

- Ja, det vil jeg mene. Man undgår helt forurening, mens skibene ligger i havn. Det er typisk 12 timer ad gangen. Man vil undgå både helt lokale gener og forurening, men også det bidrag, skibene giver til den generelle luftforurening, siger Steen Solvang Jensen.

Aarhus Havn undersøger for tiden mulighederne for ligeledes at etablere et landstrømanlæg.

I 2017 anløb 463 krydstogtskibe danske havne ifølge Danmarks Statistik. Københavns havn står for 70 procent af de besøgende krydstogtskibe.

Den næststørste havn er Aarhus Havn med otte procent af krydstogt-trafikken.

Derefter følger Rønne Havn med seks procent, mens resten fordeler sig på øvrige havne.