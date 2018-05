Kronprinsen om Royal Run: Det er en fantastisk dag

Der stod Frederik, Mary, Christian, Isabella, Josephine og Vincent på de blå løbetrøjer. Kronprins Frederik fik opbakning fra familien, da han mandag tog forskud på sin 50-års fødselsdag med Royal Run.

De løb alle med, og det samme gjorde godt 70.000 andre børn og voksne i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Dermed blev Royal Run ifølge arrangørerne, DGI, DIF og Dansk Atletik Forbund, verdens største løbeevent i 2018.

Opbakningen glæder kronprinsen, som sammen med hoffet har fostret idéen til at fejre fødselsdagen med et fælles løb:

- Jeg er glad for at se, at så mange har taget den bold op, som jeg kastede op i luften, sagde kronprinsen, som undervejs delte autografer og high fives ud til løbere og publikum.

I de fire første byer løb han den korte distance One Mile (1,609 kilometer), og den voldte tilsyneladende ingen problemer.

- Det er en fantastisk dag, sagde han, da han var kommet i mål i Aalborg.

- Det her var en testdistance for mig, og den er forløbet som forventet. Der er ikke nogen smertetærskel, der er blevet oversteget.

Søndag havde kongehuset ellers lagt en video på Facebook, hvor kronprinsen fortalte, at han på det seneste har døjet med smerter i ryggen. Og derfor skulle ingen forvente, at han ville sætte nogen rekorder.

Det gjorde til gengæld prins Christian, som sammen med kronprinsesse Mary og sine tre søskende stillede op til Familiemilen i København.

Den 12-årige prins gav dem alle baghjul, da han efter nogle minutter satte turbo på og klarede distancen på 7 minutter og cirka 35 sekunder. Han var dermed den hurtigste af børnene.

- Det var rigtig sjovt. Det var godt at se så mange børn og voksne til løbet, sagde han ved målstregen.

Lillesøster prinsesse Isabella var også tilfreds med sin præstation:

- Det var sjovt at løbe med hele familien, selv om den blev lidt splittet.

Løbet var opdelt i temaer, som hver for sig afspejlede kronprinsens liv.

Mens Aarhus var studietiden med følgeskab af byens studerende, så symboliserede Esbjerg den militære uddannelse.

Her skiftede kronprinsen den blå løbetrøje ud med en grøn fra frømandskorpset og fik selskab af 330 veteraner og soldater.

- Det er en stor oplevelse at løbe med forskelligt personel. Forsvaret har skabt mig i de unge år, sagde han.

Da han kom i mål, fløj to F-16-jagerfly fra Flyvestation Skrydstrup ind over ruten udsmykket med en fødselsdagshilsen - nemlig det monogram, som er tegnet i anledning af 50-års-dagen.

Fra Esbjerg gik det med helikopter til Odense, hvor 44 tidligere OL-atleter var med til at bringe ham over målstregen. Blandt dem håndboldspiller Rikke Hørlykke og roer Eskild Ebbesen.

Odense markerede også, at det var under OL i Sydney i 2000, at kronprinsen mødte Mary. Derfor stillede hun op i den ti kilometer lange rute.

På forhånd gjorde hun sit for at nedtone forventningerne ved at bekendtgøre, at hun "nok mere er en hyggeløber end en langdistanceløber".

Godt 50 minutter senere nåede hun målet, hvor hun forpustet kunne konstatere, at hun havde løbet langt over sit niveau.

Dagen sluttede i København, hvor kronprinsen løb den sidste og længste distance. Ti kilometer.

/ritzau/