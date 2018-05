Kronprinsen og Mary fik australsk idé til Aarhus

AARHUS: Aarhus kan takke Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary for den store skulpturudstilling "Sculpture by the Sea". Fire års kæmpesucceser havde omkring en halv million gæster hver gang.

- De kom til mig, fordi de havde set Sculpture by the Sea på Bondi Beach ved Sydney i Australien og syntes, den lige passede til Aarhus. De havde allerede gået turen fra Tangkrogen til Ballehage nogle gange, og her mente de, udstillingen skulle være, forklarer Jens Erik Sørensen, tidligere direktør for kunstmuseet Aros og ansvarlig for Sculpture by the Sea.

- Det lå kronprinsen meget på sinde at få mennesker til at se kunst på en ny måde, og langs vandet i Aarhus Bugt var en smuk ramme og et værdigt match til Bondi Beach, forklarer Jens Erik Sørensen.