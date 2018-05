Kronprinsen er rigtig godt gift!

Viborg: "Et kæmpe tillykke med fødselsdagen, Frederik. Du har en fantastisk hustru med et ægte engagement i flygtninge og andre mennesker, som har vanskelige kår. Pas godt på hende!"

Sådan kunne et lykønskningstelegram lyde fra landsdommer Stig Glent Madsen, netop afgået formand for Dansk Flygtningehjælp, lyde. Han får det store smil på ved tanken om kronprins Frederik og specielt kronprinsesse Mary, som han kender bedst.

- Det gælder for dem begge, at når jeg har mødt dem, har de altid været smilende, venlige, tålmodige og ligefremme. Kronprinsessen har i 10 år været protektor for Dansk Flygtningehjælp, og jeg har rejst med hende til Uganda, Myanmar, Etiopien og Jordan. Og hun har altid omtalt sin mand med kærlighed og forståelse. Det er min opfattelse, at de sammen med de fire børn har et godt familieliv, som de værner om, siger Stig Glent Madsen.

- Kronprinsesse har med stor empatisk indlevelsesevne formået at bruge sine resurser og position til at hjælpe mange mennesker, der har levet en marginaliseret tilværelse. Hendes engagement er ægte!