Kroner og øre afgør, hvor lang tid du skal vente på ambulancen

Det er kroner og øre, der er afgørende for, hvor lang tid borgerne skal vente på en ambulance. Derfor vil det koste millioner at forbedre responstiderne, vurderer sundhedsøkonom.

- Der er en geografisk udfordring her på Langeland. Det er jeg helt med på. Men det betyder ikke, at responstiderne ikke kan laves om - det er jo ingen naturlov at man skal vente længere på en ambulance på Langeland, Als og Blåvandhug end andre steder i regionen. Det er jo politisk bestemt, siger borgmester på Langeland Tonni Hansen (SF).

- Primært er der to ting, der spiller ind: Antallet af ambulanceberedskaber - det vil sige antallet af køretøjer og mandskab til at betjene dem, og placeringen af disse beredskaber, forklarer Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

Ambulancer: Der er stor forskel på, hvor lang tid det i gennemsnit tager at få en ambulance i byområder og landområder. Og rent geografisk er det også skævt fordelt, hvor længe østjyder, midtjyder, vestjyder, sønderjyder og fynboer må vente på, at ambulancen kommer, når den akutte situation opstår. De store geografiske forskelle på den såkaldte responstid skyldes flere ting.

Det er regionerne selv, der fastlægger, hvor længe borgerne i gennemsnit må vente på en ambulance. Region Midtjylland har et mål, der udregnes som et gennemsnit af responstiderne til alle dele af regionen. I Region Syddanmark har man valgt, at inddele regionen i mindre områder og sætte forskellige mål for delområderne.Maksimal gennemsnitlig ventetid: Region Midtjylland: 75 pct. af ambulancerne skal være fremme inden 10 minutter. Fyn og Trekantsområdet: 7 minutter og 54 sekunder. Sydvestjylland: 8 minutter og 36 sekunder. Sønderjylland: 9 minutter og 48 sekunder.

Nedlagte sygehuse

Det er regionerne selv, der formulerer, hvor lang tid, det i gennemsnit må tage ambulancerne at rykke ud akut. Både Region Midtjylland og Region Syddanmark nåede i 2017 deres mål, men kun fordi målene netop er udregnet som et gennemsnit af responstiderne på et større geografisk område. På den måde kan lave responstider i byer som for eksempel Randers og Aarhus, hvor ambulancen er fire-fem minutter undervejs, trække regionsgennemsnittet så meget ned, at Region Midtjylland når sit mål på trods af, at responstiden andre steder i regionen er helt oppe på gennemsnitligt 18 minutter. Det er kritisabelt, at man når sine responstidsmål på den måde, mener Danske Patienter.

- Det giver ikke mening at styre efter et gennemsnit i så stort et geografisk område. Man må sikre sig, at der ikke er områder, hvor responstiden er væsentligt længere end det mål, man overordnet har sat sig, lyder kravet fra direktør i Danske Patienter Morten Freil.

Fra statens side har det tidligere været på tale at lave et nationalt mål om, at ambulancerne ikke må være mere end 15 minutter undervejs. Målet blev bragt på bane af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), som fremsatte det, da det blev besluttet at nedlægge en række lokale akutsygehuse. Målet om de 15 minutter skulle være et plaster på såret til de mange lokalsamfund, som mistede deres sygehuse.

- Da man lavede strukturreformen og nedlagde en række mindre sygehuse for at samle behandlingen på supersygehusene, var hele forudsætningen for det, at man samtidig udbyggede akutberedskabet, forklarer direktøren for Danske Patienter, Morten Freil.

- For hvis det tager for lang tid for patienterne at komme hen til de her supersygehuse, så mister man jo gevinsten ved at have samlet ekspertisen ét sted. Det er slet ikke godt nok, at man nogen steder i landet ikke har kunnet skabe de nødvendige responstider.