Kristian Jensen: Jeg er træt af politisk fnidder

Kristian Jensen er træt af det, han kalder for "fnidder i Folketinget" i forbindelse med den senere tids forhandlinger om finanslov og de forskellige forsøg på at genstarte forhandlingerne om en skattereform.

I avisen Danmark mandag gør finansministeren status over det politiske forhandlingsklima lige nu - og han er alt andet end imponeret. Han synes, at det mudrede forløb - og uviljen til at forhandle - ødelægger det, Kristian Jensen selv ser som en usædvanlig gunstig økonomisk situation for landet:

"Jeg går ind i det nye år med lidt blandede følelser. Jeg er utrolig glad for, at opsvinget har bidt sig fast i Danmark, og netop derfor er jeg så ekstra ærgerlig over, at reformarbejdet er blevet bremset på grund af fnidder i Folketinget. Det er vi nødt til at gøre bedre", skriver han i en klumme i avisen Danmark mandag.

"Jeg må konstatere, at velviljen i Folketinget er begrænset. Det er surt, for vi bør netop benytte de gode tider til at tage initiativer, som kan forlænge opsvinget", siger han og nævner som eksempel regeringens plan fra sidste år om at sænke skatten på arbejde for en HK'er med cirka 4000 kroner om året, og lidt mere for en LO-arbejder.

For Kristian Jensen er det afgørende at gøre det attraktivt at arbejde - ikke mindst for danskerne selv:

"Virksomhederne har brug for arbejdskraft, og selvom de har en vis mulighed for at rekruttere medarbejdere i udlandet, skulle det jo helst være sådan, at fremgangen især blev mærket af danskere, ikke mindst dem, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet."

Og han afviser frygten for, at opsvinget skulle køre i grøften, hvis skatten bliver lettet.

Der er både penge til at give danskerne flere penge mellem hænderne og til at lade den offentlige sektor vokse, slår Kristian Jensen fast.

Han afviser dermed blankt andre partiers bekymring for, om der er penge nok til både øget privatforbrug og velfærden i form af en stærk offentlig sektor

"Vi har et økonomisk råderum i de offentlige budgetter, som gør det muligt for os at prioritere begge dele. Det er en luksus, vi skal benytte os af. Danmark er i den lykkelige situation, at vi har plads til - og brug for - både skattelettelser og velfærd. Af og til hører jeg påstanden om, at skattelettelser er farlige i en højkonjunktur, og at den slags bare "kaster mere benzin på bålet". Det er en stor misforståelse. Jeg anerkender simpelthen ikke den falske melodi om, at vi skal vælge mellem enten skattelettelser og velfærd. Det er et både- og. Lavere skatter, der opmuntrer til arbejde og investering, vil i sig selv bidrage til at forlænge opsvinget og give plads til mere offentligt finansieret velfærd i form af sygehuse, skoler osv.", siger finansministeren til avisen Danmark.