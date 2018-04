Kristeligt Dagblads chefredaktør vinder stor journalistpris

Kristeligt Dagblads direktør og chefredaktør, Erik Bjerager, blev onsdag aften i København kåret som vinder af Den store Publicistpris 2018.

Prisen uddeles af Den Danske Publicistklub, der er Danmarks ældste forening for journalister og redaktører.

Erik Bjerager var nomineret for andet år i træk og tager prisen foran Hans Mortensen og Arne Hardis fra Weekendavisen samt DR's Steffen Gram.

Formanden for Den Danske Publicistklub, Per Mikael Jensen, forklarer onsdag aften, hvorfor valget i år faldt på Erik Bjerager:

- Det er en særlig kvalitet at kunne lede en avis igennem så mange år, som Erik Bjerager har gjort det med Kristeligt Dagblad.

- Han formår at give sine medarbejdere plads til at beskæftige sig med det, de brænder for: at udkomme med de bedst tænkelige historier hver dag, hver time, hele tiden, siger formanden i sin tale ifølge en pressemeddelelse.

Den store Publicistpris gives for en ekstraordinær indsats for den frie publicisme i Danmark.

Der blev også uddelt en række andre priser onsdag aften.

Søren Ryge fra DR vandt Fortællerprisen foran Nathalie Ostrynski og Discoverys hold bag dokumentarprogrammet "Superliga Backstage".

- Søren Ryge er Danmarks store fortæller.

- I 40 år har han med sin helt særlige sindige tale både åbnet vores hoveder for verdener, som vi ikke anede eksisterede, og evnet at genfortrylle den verden, som vi troede vi kendte, siger sidste års modtager af Publicistprisen og medlem af juryen, Lone Frank.

Tv-kanalen DR3 blev hædret som "en lille perle i det danske mediebillede", da den blev kåret som vinder af Medieprisen. De andre nominerede var Watch Medier og Bornholms Tidende.

TV2's dokumentar "De misbrugte filmbørn" tildeles Den lille Publicistpris.