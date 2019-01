Krisepsykolog: - De påvirkede skal ikke være alene efter togulykken

- Det er vigtigt, man sætter sig ned og lytter til den oplevelse, de har haft, så de får en mulighed for at tale om det og får sat ord på, hvad der skete, siger krisepsykolog og forfatter, Rikke Høgsted. Foto: Claus Peuckert

Det er vigtigt at håndtere traumet fra togulykken. Det forklarer krisepsykolog og forfatter, Rikke Høgsted, der kommer med gode råd til pårørende til ofrene i togulykken på Storebæltsbroen.

Straks efter evakueringen af de 131 togpassagerer fra togulykken på Storebæltsbroen onsdag morgen blev der oprettet et krisecenter i Nyborg.

Det er vigtigt at få sat ord på de følelser, man sidder med og få snakket ud om oplevelsen. Det forklarer krisepsykolog og forfatter af bogen 'Belastningspsyokologi, Rikke Høgsted.

- Det er helt almindeligt at være chokeret over sådan en hændelse som denne her, siger hun og uddyber, at det er forskelligt fra person til person, hvordan man reagerer.

- Reaktionen vil tage udgangspunkt i deres livssituation, som den ser ud lige nu. Hvis de har haft nogle gode juledage, er det ikke sikkert, de vil reagere ligeså kraftigt, som hvis der lige er sket noget omvæltende i livet. Men det er aldrig til at sige med sikkerhed.

Hun fortæller desuden, at man som udgangspunkt snakker med dem først, der har været mest traumeeksponeret. Derefter vil man kigge på, hvem der har mest brug for en at snakke med om hændelsen.

Men det er ikke kun krisepsykologer, der kan hjælpe dem, der har været involveret i togulykken. Det er særligt vigtigt, at familier og venner er omkring de påvirkede den næste tid.

1. Lyt - Det er vigtigt, man sætter sig ned og lytter til den oplevelse, de har haft, så de får en mulighed for at tale om det og får sat ord på, hvad der skete. Personen er ofte ret påvirket, og det kan være usammenhængende. Så det vigtigste er bare at lytte. Samtidig skal man også passe på, at man ikke tvinger de påvirkede til at tale om det.

2. Pas på med at korrigere - Man skal lytte med et åbent øre, og så skal man passe på ikke at korrigere, hvis der er noget i fortællingen, der ikke hænger sammen. Vedkommende har måske tidligere sagt, de ikke følte skyld eller var bange, men det så pludselig er tilfældet, så skal man ikke rette. Det kan være med til, de føler, de har sagt noget forkert og så vil være mere påpasselige med at sige noget.

3. Vær omkring - De påvirkede skal ikke være alene de første par døgn. Så her er det vigtigt, at der er nogle omkring dem til at hjælpe dem med at komme tilbage til en hverdag efter den traumatiske oplevelse.

4. Søvn - Det er vigtigt, at man er opmærksom på, om de påvirkede får sovet. Det er vigtigt, at de hurtigt begynder at sove igen, fordi kroppen har været meget ramt af stresshormoner. Det kan være svært at falde i søvn, og man vågner måske mange gange i løbet af dagen.

5. Bistå med praktiske gøremål - Hverdagen skal etableres ret hurtigt igen efter oplevelsen, og her kan det være en stor hjælp, hvis der er nogle omkring en, der kan hjælpe med daglige gøremål. Det er vigtigt, man ikke går ind og overtager pligter eller arbejdsopgaver. I stedet for at hente børnene i børnehaven, så gå med derned og sørg for, de ikke er alene.