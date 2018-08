Kim Wall er død, og Peter Madsen er dømt. Tilbage står blot ankesagen, der skal afgøre, om livstidsdommen står ved magt, eller om Peter Madsen får held til at gøre straffen tidsbegrænset. Krimiforfatteren Simon Pasternak dækkede sagen for Weekendavisen - journalisten Kasper Løvkvist dækkede den for avisen Danmark. Nu mødes de igen til en samtale om, hvordan sagen ændrede forfatterens syn på samfundet.

- Men i pauserne og umiddelbart når vi kom ud fra retten, var der en lyst til klamre os til hinanden. Jeg tror, det var fordi, vi var havnet i et fællesskab, hvor vi ikke bare kunne udskille Peter Madsen, som vi ville have kunnet med en anden seriemorder, seksualforbryder eller børnemorder. Det var en normalitet i Peter Madsen. Det kan godt være, at vi bare sad og noterede, men vi var midt i dramaet. Forstået på den måde, at hvis den mand slap ud af den saks, så ville verden bare ikke stå længere. Sådan havde jeg det virkelig. Vi var vidne til et fundamentalt drama i det at være dansker og almindeligt menneske. Tænk hvis man kan slippe afsted med det pis?

Hvis han slap ud af den saks... Krimiforfatteren og litteraten var ikke alene om at blive suget ind i en stadigt mere mørk og tungt, fugtig tåge, hvor det, vi normalt betragter som sandheden, blev sat på spil. Journalister, der var stoppet med at ryge, begyndte igen. Journalister, der røg, røg mere. Journalister, der aldrig havde mødt hinanden før, begyndte at betro sig til hinanden. I fiktionen ville romanforfatteren have fulgt dem ud på byens værtshuse efter retsmøderne - i virkeligheden gik vi hver til sit, når vi havde leveret vores tekster og indslag og tog hjem til vores familier og håndterede det individuelt.

I sine bøger har Pasternak opmalet fiktive, bestialske seksualdrab - sammen med sin medforfatter Christian Dorph. Han har beskæftiget sig med grænselandet mellem menneske og monster. Han har arbejdet med at nedbryde sort/hvide scenarier og erstatte dem med mudrede gråzoner i et bevidst forsøg på at trække så meget sandhed ind i fiktionen som muligt.

Peter Madsen har anket sin straf i sagen om mordet på Kim Wall. Han blev i byretten idømt lovens strengeste straf, livstid. I Østre Landsret vil han forsøge at få den nedsat til en tidsbegrænset straf. Ankesagen kommer til at løbe over tre retsdage: 5., 12. og 14. september. Peter Madsen blev den 25. april kendt skyldig i drab, andet seksuelt forhold end samleje af særligt farlig karakter og usømmelig omgang med lig. Han har ikke anket skyldsspørgsmålet.

- Det har også betydning for den måde, vi forstår sagen på, at Peter Madsen er en iværksættertype. Det synes folk er cool. En der laver alt ud af ingenting. Han er i miniudgave en del af det samme tankefelt som f.eks. Elon Musk - hele den her celebrering af det exceptionelle menneske. Han bevægede sig rundt i kunstverdenen, hvor han kendte folk og havde affærer. En verden, der handler om overskridelser og kreativitet. Det typiske kunstnerdilemma er forholdet mellem kreativitet, og hvad man kan være bekendt over for andre mennesker. Der var hans udregning så rimeligt skæv ...

For Simon Pasternak var det mødet med den totale manipulation fra et menneske, der jævnt hen ad vejen fremstod almindelig. Med et menneske, der indtog forskellige personaer, kirurgen, der havde forstand på at amputere lemmer, kærlighedslyrikeren, raketingeniøren. Og med en mand, der lykkedes med at konstruere en alternativ virkelighed, hvor Kim Wall aldrig var blevet myrdet, men blot omkom fordi Peter Madsen havde haft en klodset omgang med maskineriet i en ubåd. Indtil dommen faldt.

Simon Pasternak er romanforfatter og redaktionschef på forlaget Gyldendal.Han har skrevet den historiske roman "Dødszoner" og sammen med Christian Dorph har han skrevet fire kriminalromaner, "Om et øjeblik i himlen", "Afgrundens rand", "Jeg er ikke her" og "Tal til mig". Han dækkede Kim Wall-sagen for Weekendavisen og skrev tre artikler, "Den mentale ubåd", "Ingenmandsland" og "Det moralske regnebræt".

Kim Walls forældre bag bog

Ud over at være krimiforfatter er Simon Pasternak redaktionschef på forlaget Gyldendal. Til efteråret udgiver det en bog skrevet af Kim Walls forældre. Det er oplagt, at Pasternak selv kunne bruge sagen som afsæt til at skrive en bog.

- Jeg er selvfølgelig blevet spurgt mange gange og har sagt højt og rungende nej, det kan der overhovedet ikke blive tale om. Bagefter har jeg så tænkt: Men hvorfor bliver det så ved med at interessere mig? Det her med: Har han hele tiden været sådan, eller er det noget, han er blevet? Hvor har han fået den idé, at noget, der foregår under ordnede forhold og med samtykke i S/M-klubber, kan perverteres på en måde, som kvinder har fortjent? Der var jo et ekstremt ulækkert kvindehad i det, som blev blandet med lyst. Hvornår er det hele blevet bygget op? Der er stadig spørgsmål, der ikke er blevet besvaret. Han fik det fedtet ind i et lystsprog. Han sagde, at Kim Wall havde givet udtryk for, at hun havde sit livs bedste dag. Jeg ved ikke, hvad der mest uhyggeligt, at han er en iskold morder, eller at han har bildt sig selv ind, at han opererede i en verden af lyst

- Og hvad med dem, der har levet ved siden af ham? Han kunne jo godt sidde her sammen med os nu. Mange af os har lyst til at overskride - vi lever i en kultur, hvor det er fedt at være original, at spise eksotisk, at have eksotisk sex, at skide på det hele og skrive onde bøger osv. Det er et overskridelsesfelt, der ligger i os, og så står han der og kigger ind på os som en anden David Lynch-figur (manden bag bl.a. tv-serien "Twin Peaks", red.).