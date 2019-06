Kredsformand trækker sig efter sag om privat taxakørsel

Formanden for Dansk Sygeplejeråd (DSR) i Hovedstaden, Vibeke Westh, stopper som kredsformand i den faglige organisation med øjeblikkelig virkning.

Det skriver DSR på sin hjemmeside.

Kredsformanden trækker sig, efter at Ekstra Bladet i denne uge afslørede, at Westh havde brugt fagforeningens midler på privat taxakørsel.

- Fratrædelsen kommer efter en sag om brug af organisationens midler.

- Der er fundet en løsning, som efter DSR's opfattelse alt i alt genopretter forholdene, og der er taget afsæt i de rammer, som er fastlagt af kongressen, skriver Dansk Sygeplejeråd på hjemmesiden.

Næstformand i Hovedstaden Kristina Robins er i stedet for Vibeke Westh tiltrådt som formand for kredsen.

Den nye kredsformand udtaler i en skriftlig kommentar til Ritzau, at hun er glad for, at der er blevet fundet en løsning.

- Vi har indgået en aftale med Vibeke Westh, som ligger inden for rammerne af, hvad DSR's kongres har besluttet for politikere, som fratræder, og som genopretter forholdene, siger Kristina Robins.

Kredsen har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Afsløringerne om Vibeke Westh kom, efter at Ekstra Bladet fik adgang til en fortrolig rapport til ledelsen i den faglige organisation.

I rapporten fremgår det, at Deloitte, der er organisationens revisor, har undersøgt Vibeke Wesths brug af medlemmernes penge i årene 2016 til 2018.

Rapporten konkluderer, at kredsformanden i flere tilfælde har brugt organisationens penge på privat taxakørsel. Turene beløber sig op på mindst 17.294 kroner.

Formanden for DSR, Grete Christensen, kommenterede sagen i en skriftelig udtalelse på organisationens hjemmeside onsdag. Her lød det blandt andet:

- Denne sag er meget alvorlig og kan få stor betydning for vores omdømme.

- Som formand for DSR har jeg altid stået for, at vores fælles forening har stor gennemsigtighed, og jeg er meget optaget af, at vi bruger medlemmernes penge sobert og ansvarligt, skrev Grete Christensen.