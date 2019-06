Kravene til Mette F. hober sig op efter valgsejr

Danmark skal igen tage kvoteflygtninge. Ydelserne til udlændinge skal sættes op. Der skal indføres minimumsnormeringer i børnehaverne, ansættes flere sygeplejersker og indføres et bindende klimamål om, at Danmark i 2030 skal have reduceret CO2 med 70 procent.

Det er nogle af kravene fra De Radikale, SF og Enhedslisten til Mette Frederiksen, hvis hun vil være statsminister. Oveni de krav kommer så De Radikales økonomiske politik med øget arbejdsudbud og råderum, som de øvrige partier i rød blok er inderligt imod.

Hvis Mette Frederiksen ikke blev forpustet af valgkampen, så bliver hun det formentlig i de kommende dage. Her skal hun forhandle med partierne i rød blok om at danne en socialdemokratisk ét-parti-regering.

Ved den traditionelle partilederrunde på valgaftenen tegnede De Radikale, SF og Enhedslisten nogle af deres krav op.

Her kunne Mette Frederiksen dog også notere sig, at SF's Pia Olsen Dyhr og Enhedslistens Pernille Skipper understregede, at de ønskede at samarbejde for at sikre en ny rød regering. Til gengæld ønsker de indflydelse:

- Enhedslisten har ikke 90 mandater efter i aften. Derfor skal vi bøje os mod hinanden. Men vi vil have en retning, når det gælder velfærd og den grønne omstilling, og så vil vi have indflydelse på udlændingepolitikken, sagde Pernille Skipper.

Det inkluderer ifølge Skipper, at Danmark igen tager kvoteflygtninge, og at de afviste asylbørn kommer ud af Udrejsecenter Sjælsmark.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, lagde vægt på, at en ny regering skal levere en ambitiøs klimapolitik og sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Her har SF truet med ikke at stemme for en ny S-regerings første finanslov, hvis ikke kravet er indfriet.

Pia Olsen Dyhr understregede dog samtidig, at hun ønsker ny regering.

- Jeg vil gerne samarbejde. Vælgerne har trukket klart til venstre ved dette valg, og det skal vi omsætte til en ny regering med en ny politik, sagde Pia Olsen Dyhr.

De mest ultimative meldinger i valgkampen er kommet fra De Radikales Morten Østergaard. Han undgik på valgaftenen at uddybe sine krav, som ud over den økonomiske politik rummer en ny retning i klima- og udlændingepolitikken.

Med en fordobling af mandaterne fra 8 til 16 kommer Morten Østergaard ud som en af valgets store vindere. Og han benyttede ikke lejligheden til at trække de ultimative krav i land.

I partilederrunden sagde Morten Østergaard blandt andet:

- Jeg står ved det, jeg sagde i valgkampen. Der skal sættes en ny kurs, hvis vi skal støtte en ny regering.

Mette Frederiksen ventes torsdag at få chancen for begynde forhandlingerne efter en dronningerunde.

- Jeg vil gerne invitere alle Folketingets partier til en første drøftelse om, hvad man hver især lægger vægt på, og hvor man kan se et samarbejde, sagde Mette Frederiksen og tilføjede:

- Mit første bud vil være til alle Folketingets partier. Så vil det efterhånden vise sig, at der er nogle partier, vi er mere enige med end andre.

- Det vigtigste er, at vi ikke taber det på gulvet, men bruger valgresultatet til noget, sagde Mette Frederiksen.