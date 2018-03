Krav til regionerne: Ensret jeres ambulancetal

Landets fem regioner offentliggør deres responstider for ambulancerne på hver deres måde. Det går ikke, mener sundhedsministeren, der nu beder regionerne om at ensrette tallene.

- Grundlæggende handler det om at gøre op med geografisk ulighed i sundhedsvæsenet og sikre borgerne et stærkt akutberedskab og en tryghed, ligegyldigt hvor i landet de bor. Og i dag har vi uensartede opgørelsesmetoder i de forskellige regioner, som gør det vanskeligt at sammenligne de regionale beredskaber, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Derfor vil regionerne torsdag, på dagen for Danske Regioners generalforsamling, blive mødt af et krav om at finde en ensartet opgørelsesmetode, fremgår det af et udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Beredskab: I dag er det stort set umuligt for borgerne i Region Nordjylland at gennemskue, om deres lokale ambulanceberedskab fungerer lige så godt som i Midtjylland eller Syddanmark. Årsagen er, at landets fem regioner offentliggør den såkaldte responstid for ambulancerne på hver deres måde, og det dur ikke, mener regeringen.

Store niveauforskelle

Men det er ikke kun regionernes offentliggørelser af tal, der stritter i hver deres retning. Hver region opererer med såkaldte servicemål, som er et udtryk for, hvor hurtigt borgerne kan forvente, at ambulancerne er fremme. Også her lægger hver region deres helt eget snit.

I Nordjylland opererer man med et servicemål om, at den gennemsnitlige responstid henover et år skal holde sig på den gode side af ni minutter og 12 sekunder, mens man i Midtjylland opererer med mål om, at 75 procent af ambulancerne skal være fremme inden for 10 minutter.

- Det er helt tydeligt, at der er store forskelle på, hvad regionerne lover borgerne, siger Elllen Trane Nørby, der understreger, at det i forbindelse med regeringens akutspil i 2019 kan komme på tale at diskutere ens servicemål på tværs af regionerne.

- Men forudsætningen for at tage næste skridt er, at opgørelsesmetoden bliver ens over hele landet. Når det sker, vil man tydeligere kunne se de reelle forskelle på, hvor hurtigt hjælpen kommer i de enkelte regioner og på den baggrund sætte ind, hvor der er problemer, siger hun.

Et andet element i udspillet er kravet om, at regionerne fremover skal måle responstid på "første bil på stedet" i stedet for kun at måle responstid for ambulancerne.

- Det giver ingen mening kun at offentliggøre tal for ambulancerne, når en stor del af det præhospitale beredskab også omfatter akutbiler og lægebiler. Så der er behov for en modernisering, siger Ellen Trane Nørby.