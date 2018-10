Kræftens Bekæmpelse: Et rigtig godt udspil, at en pakke cigaretter skal koste 60 kroner

Højere afgifter på tobak har længe været øverst på Kræftens Bekæmpelses ønskeliste. Interesseorganisationen klapper derfor også i hænderne over Det Konservative Folkepartis udspil.

- Vi synes, det er et rigtig godt udspil. Vi lægger især mærke til, at der nu er nogen, der tør mene noget om pris. Det har vi længe efterlyst, at der er nogen, der har gjort. Der er især et problem med unge rygere. For hver dag der går, starter 40 unge under 18 år med at ryge, fortæller administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Hvor stor betydning har prisen?

- Prisen er den væsentligste enkeltfaktor. Vi kan se, at de steder, hvor priserne er blevet hævet markant, for eksempel i Norge hvor prisen er 90 kroner for en pakke cigaretter, der er antallet af unge rygere faldet markant. Hvis det skal virke på de unge mennesker, så skal der en markant ændring af prisen til, det skal kunne mærkes.

Er 60 kroner nok?

- Vi mener, vi på sigt bør ende i nærheden af Norge, men det vigtige lige nu og her er, at vi tager et markant ryk op, og vi synes 60 kroner er rigtig god begyndelse.

Hvad mangler du i udspillet?

- Vi ville rigtig gerne have en egentlig national handlingsplan. Og det er klart, at vi også gerne så, at cigaretpakkerne blev gemt væk i butikkerne, og at pakkerne blev gjort helt anonyme. Men lige nu synes jeg ikke, at det er tiden at lede efter hårene i suppen, slutter Jesper Fisker.