Kort gravfred for børn sætter forældre i etisk dilemma

Gravfreden for dødfødte og spædbørn er i mange sogne kortere end for voksne. Men den korte frist sætter efterladte forældre i en svær situation, mener Landsforeningen Spædbarnsdød.

Skal gravfred kun handle om jordbundsforhold og nedbrydningstid? Sådan tænkte Lisbeth Gade Nissen, da hun læste om et sogn ved Sønderborg, der netop har forkortet fredningsperioden for gravsteder, hvor dødfødte og spædbørn er begravet i kister. Tidligere skulle kisterne blive i jorden i mindst 30 år, ligesom det gælder for voksne begravet i sognet. Men i vedtægterne ændres grænsen nu til 10 år, da de lokale myndigheder vurderer, at de små kister og barneknogler er nedbrudt på den tid. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Men dermed gør man forældrene en bjørnetjeneste, mener Lisbeth Gade Nissen, som for godt seks år siden selv mistede sin kun to uger gamle søn.

- Jeg synes, at det følelsesmæssigt er tidligt at skulle forholde sig til, om man vil bibeholde sit barns gravsted efter 10 år. Man stiller forældre i et etisk dilemma, fordi man kun tager hensyn til biologi, siger hun.

I dag varierer fredningsperioden for kistebegravede fra sogn til sogn afhængigt af kirkegårdenes jordbundsforhold. Mange kirker har valgt at have en kortere fredningstid på 10-15 år for børnegrave på grund af den kortere nedbrydningstid. Det var den erfaring, der gjorde, at Havnbjerg Kirke ved Sønderborg for nylig valgte at søge provstiet om kortere gravfred for børn under to år, forklarer kirkeværge og menighedsrådsmedlem Christen Skov Matthiesen.

- Det er begrænset, hvor mange børn der begraves her. Men i dag er folk mindre bundet til et sogn hele livet, og vi oplever, at familier flytter fra egnen til større byer og derefter kan have problemer med at få gravstedet passet. Mange vil gerne forny gravstedet, og det kan de gøre, så længe de vil. Men muligheden for det modsatte skal være der, siger han.