Konservative: En pakke cigaretter skal koste 60 kroner i Danmark

Det Konservative Folkeparti bryder nu med de andre partier i blå blok og foreslår, at afgifterne på tobak sættes markant op. Partiets ordfører fortæller, at det ikke er et "nemt" standpunkt for partiet, men at hun ser det som "den eneste udvej".

Sundhed: Det er en politisk varm kartoffel, Det Konservative Folkeparti tager i sine hænder: Debatten om afgifter på tobak. En række undersøgelser har for længst slået fast, at højere afgifter fører til færre rygere. Men debatten er fyldt med politiske dilemmaer og det ikke ubetydelige faktum, at der i Danmark findes godt 900.000 rygere. Og rygere stemmer som bekendt også, når der er folketingsvalg. Men nu bryder Det Konservative Folkeparti det politiske dødvande og melder klart ud. Afgifterne skal sættes op. I dag koster en pakke cigaretter gennemsnitligt omkring 40 kroner, men prisen skal i fremtiden op på 60 kroner, hvis det står til de konservative. - Otte procent af de børn, der sættes i verden lige nu, kommer til at dø af rygning. Det er eddermame et stort politisk ansvar at bære på sine skuldre, hvis vi vælger ikke at gøre noget, fortæller gruppeformand og sundhedsordfører Mette Abildgaard og tilføjer, at hendes parti efter afgiftshoppet vil lade tobaksafgifterne stige automatisk i takt med at priser og løn i samfundet generelt stiger.

Hvorfor nu og hvorfor 60 kroner? Det Konservative Folkeparti reagerer på baggrund af Den Nationale Sundhedsprofil. Rapporten tager temperaturen på danskernes sundhed og udkommer hvert fjerde år. Den seneste udgave er udarbejdet i 2017 og udkom tidligere på året. Stik mod forventningen viste det sig, at antallet af unge rygere er begyndt at stige igen. I 2013 røg 15 procent af de 16-45-årige. I 2017 var det tal steget til 16,2 procent. I har siddet i regering i to år, hvorfor kommer I først med det her nu? - Vi har først skullet diskutere det her, for det er ikke noget nemt standpunkt for os at hæve afgifterne. Vi kommer med det nu, fordi vi vurderer, at der ikke er nogen anden udvej. Tallene taler deres tydelige sprog, svarer Mette Abildgaard og understreger, at partiet vil bruge de 390 millioner kroner, som de højere tobaksafgifter vil indbringe statskassen, til at sætte andre afgifter ned. Hvis I anerkender, at prisen er så afgørende, hvorfor så ikke sætte prisen op til 70, 80 eller 90 kroner? - Det handler om at finde en balancegang. Vi har Tyskland, der ligger som meget nær nabo, og vi skal hele tiden være opmærksomme på grænsehandel. De nyeste notater fra Skatteministeriet vurderer, at der omkring de 60 kroner er et balancepunkt i forhold til grænsehandlen, svarer Mette Abildgaard. En pakke cigaretter koster ifølge EU-kommissionen i gennemsnit 41 kroner i Tyskland.

Intern uenighed i regeringen Tobaksafgifter er et politisk spørgsmål fyldt med dilemmaer. Et af dem er individets frihed. Og ansvar. Det er da også ifølge Mette Abildgaard en af de primære årsager til, at den nuværende regering ikke har sat afgifterne på tobak op. - Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er en del af en regering, hvor partierne ser meget forskelligt på det her. Vi er i regering med to liberale partier, hvoraf det ene i hvert fald har meget stærke synspunkter, fortæller Mette Abildgaard med henvisning til Liberal Alliance. Regeringskollegaer fra Liberal Alliance er da også hurtige til at skyde Det Konservatives forslag ned. - Vi har et personligt ansvar, og det skal vi bibeholde. Det kan ikke passe, at det er staten, der skal gå ind og tage ansvar for borgernes liv. staten skal beskytte os mod farer udefra, men staten skal ikke beskytte os mod os selv, fortæller sundhedsordfører for Liberal Alliance May-britt Kattrup og understreger, at partiet af princip heller ikke vil være med til at sætte en afgift op. Har Liberal Alliance ikke en pointe. Er det her ikke et privat anliggende? - Vi kommer aldrig ud over, at den enkelte selvfølgelig også har et ansvar, og jeg vil frygtelig gerne have forældrene meget mere på banen i forhold til de unges rygning, men vi ved, at prisen har utrolig stor virkning.

Social slagside Det er lige nu uklart, om der er flertal for Det Konservatives Folkepartis forslag i Folketinget. SF, Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre støtter en markant forhøjelse af afgifterne, men både Socialdemokratiet og Venstre oplyser, at de endnu ikke har afgjort, hvad de mener. Et parti, der dog har meldt klart ud, er Dansk Folkeparti. DF vil gerne lade tobakspriserne stige i samme tempo, som lønudviklingen. Det vil i følge Skatteministeriet betyde, at en pakke cigaretter frem mod 2025 vil stige med omkring 8 kroner. Men Dansk Folkeparti vil ikke være med til et markant prishop. - Vi kommer til at ramme de rygere med færrest penge. Det er de svageste, vi kommer til at ramme, hvis vi sætter priserne op. De kan ikke bare lige sådan stoppe med at ryge. Så det kommer vi ikke til at støtte, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt. Mette Abildgaard afviser dog bekymringen og bruger en sjældent set politisk alliance som argument. - Hvis man spørger Enhedslisten om, hvor Enhedslisten mener, at prisen for en pakke cigaretter skal ligge, så siger de 60 kroner med henvisning til netop den sociale slagside, så det er vores vurdering, at vi har fundet en balance.

Røgfri skoler og forbud mod videresalg Det er ikke kun afgifterne, Det Konservative Folkeparti vil pille ved i et forsøg på at få en røgfri generation i 2030. Partiet vil også pålægge alle skoler og uddannelsesinstitutioner at indføre røgfri skoletid for unge under 18. Derudover vil de konservative gøre det ulovligt for voksne at købe cigaretter på vegne af mindreårige. - Der tænker man måske, at den slags ikke foregår, men jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg snakkede med min egen lillesøster, der går i 8. klasse. Hun kunne fortælle, at der er rygere i hendes klasse, der får deres cigaretter på lige netop denne metode, fortæller Mette Abildgaard. Det lyder som noget, der er svært at kontrollere? - Det er ikke, fordi jeg forestiller mig, at der nu skal allokeres 1000 betjente til at holde øje med det her, men der er noget helt principielt i, at det her skal gøres ulovligt. Vi bliver nødt til at sende et signal om, at som voksent menneske, der har du bare et ansvar.

Det, der ikke er med Verdenssundhedsorganisationen WHO kom i starten af året med en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme tættere på ambitionen om en røgfri generation i 2030. Højere afgifter er her helt centralt. Men det er også anbefalingen om, at detailhandlen ikke må have tobaksprodukter stående fremme i butikkerne. Det forslag vil Det Konservative Folkeparti dog ikke gøre til sit eget. - For os er det ret grænseoverskridende at gå ind og lovgive om, hvor forskellige varer må stå i en butik. Vi ser nærmest måned for måned, at der er butikker, der af sig selv fjerner tobaksvarer fra hylderne. Og det er vi faktisk ret tilfredse med, at de selv tager et samfundsansvar på den måde. Men I ved, at det vil føre til færre rygere, hvis produkterne bliver gemt væk? - Hvis vi kan få flertal for vores tre initiativer, men det efterfølgende viser sig, at det ikke har virket om fem år, så er det klart, så må vi diskutere, hvad der så skal til, slutter Mette Abildgaard.