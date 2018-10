Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret

De Konservatives gruppeformand og politiske ordfører, Mette Abildgaard, er netop gået på barsel, og hun regner med at vende tilbage til Folketinget i slutningen af januar eller begyndelsen af februar.

Derfor håber hun, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) venter med at udskrive folketingsvalg til foråret 2019.

Statsministeren har allerede udtalt, at valget først kommer næste år.

- Jeg vil gerne love Løkke en stor is i Nyhavn, hvis han holder det løfte. Det vil passe mig rigtig fint.

- Men mon ikke vi får et valg i løbet af foråret, og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og er klar til valgkamp, siger hun.

Abildgaard tilføjer, at hun både har valgplakater klar og et kampagnehold samlet, som kan rykke ud, hvis valget lige pludselig kommer.

Der skal være valg senest 17. juni 2019.

De Konservative, som i øjeblikket er en del af regeringen med Venstre og Liberal Alliance, går efter at være regeringsparti igen efter næste valg.

I den forbindelse regnes Abildgaard for at være en oplagt kandidat til en ministerpost efter at have været partiets frontfigur og ansigt udadtil på Christiansborg de seneste år.

- Man ville være en mærkelig folketingspolitiker, hvis man ikke drømte om at blive minister en dag, har Abildgaard tidligere sagt i et interview med Altinget.

De næste måneder vil hun koncertere sig om familieforøgelsen.

Men Abildgaard vil lade TV2 News køre i baggrunden, når hun ammer derhjemme, siger hun.

Mens hun er på barsel, overtager partifællen Anders Johansson posten som gruppeformand samt politisk ordfører.

- Den næste tid skal jeg bruge på at føre partiets linje videre frem mod folketingsvalget og markere partiet på de fire fokusområder: lavere skat og virksomheder i vækst, hjælp og omsorg når du har brug det, respekt for loven og vores fælles værdier samt en god start på livet, siger han i en pressemeddelelse.

Tidligere borgmester i Allerød Kommune Erik Lund (K) er Abildgaards stedfortræder i Folketinget, mens hun er på barsel.