Kongehuset bærer sort i en måned og erklærer hofsorg

Kongehuset udsteder et dekret om hofsorg til og med onsdag 14. marts efter prinsens død sent tirsdag, det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

- I sørgeperioden deltager Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie samt hoffet ikke i selskabelige eller underholdende arrangementer.

- Under hofsorgen bæres der mørkt tøj ved offentlig fremtræden. Personale i uniform vil bære sørgebind på venstre overarm, skriver kongehuset.

Hofsorg er betegnelse for en kortere eller længere sørgeperiode ved hoffet i forbindelse med et dødsfald i den kongelige familie. Sørgetidens længde fastsættes af regenten.

Der blev senest erklæret hofsorg, da dronning Ingrid døde 7. november 2000.

I pressemeddelelsen fra kongehuset fremgår det også, at offentligheden får mulighed for at kondolere og skrive en sidste hilsen til prinsen.

Der vil fra tirsdag og en uge frem ligge kondolencelister i porten i Det Gule Palæ i København. De vil være tilgængelige fra klokken 09.00-17.00.

Prins Henrik sov stille ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot i Nordsjælland. Han blev 83 år gammel.

Ved hans side var dronning Margrethe og parrets to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.

Prins Henrik blev tirsdag kort før sin død overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot, hvor han ifølge kongehuset selv ønskede at opholde sig i sin sidste tid.

83-årige prins Henrik blev indlagt på Rigshospitalet 28. januar efter et ophold i Sharm el Sheikh i Egypten.

I fredags meddelte hoffet, at prinsens tilstand var alvorlig.

Det fik kronprins Frederik til at afbryde sit besøg til vinter-OL i Sydkorea og rejse hjem til Danmark.

Det har tidligere været meddelt fra kongehuset, at prinsen havde fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han efterfølgende kom i behandling for en lungeinfektion.