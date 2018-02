Kongehusekspert: Prins Henrik har kort tid igen

Prins Henrik er udskrevet fra Rigshospitalet og overført til Fredensborg slot. Det sker for at han kan opholde sig der "i sin sidste tid," meddeler kongehuset.

Prins Henrik blev tirsdag sidst på formiddagen udskrevet fra Rigshospitalet og overført til Fredensborg Slot.

Det meddeler kongehuset i en pressemeddelelse. Kongehuset meddeler samtidig, at der sker, fordi prinsen ønsker, som det formuleres, at opholde sig der "i sin sidste tid."

- Den formulering tyder på, at prins Henrik er så syg, at han ikke kan blive helbredt. Når de formulerer det på den måde, at han skal tilbringe sin sidste tid på slottet, kan man udlede, at han næppe har lang tid igen, siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til avisen Danmark.

- Vil det sige, at han har forladt hospitalet for at dø hjemme?

- Anderledes kan det næsten ikke udledes.

I meddelelsen fra kongehuset fremgår det, at prinsens helbredssituation "stadig er alvorlig."

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen stiller det kongehuset i en historisk sjælden situation.

- Hvis prins Henrik dør inden for kort tid, så har vi for første gang i mange år et kongehus med en regent uden en ægtefælle. Sædvanligvis dør regenten først. Vi skal helt tilbage til 1898, Chr. d. IXs kone, dronning Louise døde. Chr. IX døde først i 1906, siger Lars Hovbakke Sørensen.

I en uddybende kommentar til Billed-Bladets hjemmeside siger hoffets kommunikantionschef Lene Balleby om prinsens overførsel til hjemmet på fredensborg Slot:

- Her kan prinsen være omgivet af familien og opholde sig i rammer, der betyder noget for ham.

Prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar efter at have været i Sharm el Sheikh i Egypten siden 4. januar.

I fredags meddelte hoffet, at prinsens tilstand var alvorlig. Det fik kronprins Frederik til at afbryde sit besøg til vinter-OL i Sydkorea, ligesom familien siden har besøgt prinsen på Rigshospitalet adskillige gange.

Det har tidligere været meddelt fra kongehuset, at prinsen har fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han skulle i behandling for en lungeinfektion. Nærmere detaljer om prinsens aktuelle diagnose har imidlertid ikke været meddelt.

Sidste år fik prinsen stillet en demens-diagnose.

Indlæggelsen har fået dronningen til at rydde sin kalender. En offentlig audiens på mandag er eksempelvis aflyst, ligesom dronningens deltagelse i Skuespilhusets tiårsjubilæum i København på fredag 16. februar er aflyst.