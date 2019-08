Komponister tigger kulturminister om radio-afklaring før nytår

Den nye kulturminister, Joy Mogensen (S), vil kigge på et nyt medieforlig som erstatning for det, der ved folketingsvalget i juni mistede et flertal bag sig i Folketinget.

Men det bliver først efter nytår, siger Joy Mogensen, og det får organisationen for komponister og sangskrivere til at rette en appel om afklaring tidligere.

Det siger fungerende formand Søren Krogh, efter at den nye kulturminister har annonceret, at der kommer et nyt medieforlig - men først i 2020.

En del af aftalen omhandler nemlig, at DR skal spare 20 procent. Det har ført til en planlagt lukning af P6, P7 og P8 Jazz ved årsskiftet. Det er den del, som DJBFA håber kan nå at forhindres.

- Vi er glade for, at regeringen ønsker at genforhandle medieaftalen. Det giver et reelt håb om, at vi kan bevare de tre kanaler, siger Søren Krogh.

- Men kanalerne bliver lukket 31. december i år, og derfor bør der sigtes efter en politisk afklaring inden. Ingen ved, hvor lang tid forhandlingerne vil tage, og så undgår vi forvirring og et kulturliv, der ikke ved, om vi er købt eller solgt.

Joy Mogensen siger i et interview, at hun ser det som sin opgave at få ændret medieforliget:

- Men hvis alle de ønsker og tanker, der har været på banen, også til en vis grad skal opfyldes, bliver det også til en del af finanslovsforhandlingerne.

- Derfor kan jeg ikke se, at det er noget, der bliver færdiggjort på denne her side af nytår.

Joy Mogensen forklarer, at hendes mål bliver at styrke public service.

- Men jeg skal finde pengene, før jeg kan begynde at bruge dem, siger hun videre i interviewet.