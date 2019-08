Kommuner vil skrue ned for millionudgifter til konsulenter

To af landets største kommuner - København og Aarhus - blæser til kamp mod brug af eksterne konsulenter.

Københavns Kommune bruger skønsmæssigt 200 millioner kroner om året på ekstern bistand, mens Aarhus Kommune bruger cirka 100 millioner.

Men nye tider er på vej.

- Vi mener, at 100 millioner kroner til eksterne konsulenter er for meget, siger Socialdemokratiets politiske ordfører i Aarhus Byråd, Anders Winnerskjold (S).

- Vi er en organisation med godt 20.000 medarbejdere. Vi mener, at vi i højere grad skal se, om vi internt i kommunen kan løse nogle af de her opgaver, siger han.

Den politiske ordfører nævner eksempelvis HR-området, hvor kommunen bruger midler på konsulenter til rekrutteringsopgaver.

Kommunen henter også hjælp udefra, når det eksempelvis gælder juridisk bistand og projektering af vejprojekter.

Ifølge et notat kan kommunen spare mellem 7,5 og 15 millioner kroner om året, hvis man skærer ned på ekstern konsulentbistand.

Der vil dog stadig være opgaver, der løses bedst ude i byen, understreger S-ordføreren.

Forslaget fra Socialdemokratiet er på dagsordenen i Aarhus Byråd onsdag aften og ventes at kunne samle et flertal.

I Københavns Kommune deler man ambitionen om at skrue ned for udgifter til ekstern bistand.

Det fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører i Københavns Borgerrepræsentation, Jonas Bjørn Jensen.

- Budgetaftalen fra sidste år har et mål om at nedbringe de administrative udgifter med ti procent over fire år, og her er særligt fokus på eksterne konsulenter, siger han.

S-ordføreren venter, at det vil blive konkretiseret, hvordan målet nås, i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger.

Professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet, mener dog, at det kan være et dyrt sted at spare.

- Man risikerer at give sig selv dårlig rådgivning, hvis man ikke har kompetencerne i huset.

- Så det kan blive dyrt at spare penge på det her område, siger Kurt Klaudi Klausen.

Under forårets valgkamp til folketingsvalget var S på Christiansborg ude med en melding om, at der kan spares tre milliarder kroner om året på færre konsulenter i det offentlige.

- Jeg tror næppe, at man kan finde så mange milliarder, uden at det vil gå ud over kvaliteten af det, man laver i det offentlige, siger Kurt Klaudi Klausen.

Definitionen på eksterne ydelser varierer fra kommune til kommune, og derfor er der ikke et samlet overblik over udgifter til konsulenthjælp.