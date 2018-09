Kommuner trodser regeringen med højere skat

Frygt for massive forringelser for ældre og børn får kommuner til at trodse regeringens krav om skattestop.

En lang række kommuner rundt i landet overvejer netop nu at sætte skatten op for at få årets budgetter til at hænge sammen. Det er i lodret strid med regeringens krav til kommunerne.

Men ifølge kommunerne er det nødvendigt for at beskytte kernevelfærden for ældre og børn.

Sidste år satte kun fire kommuner skatten op. Men i år overvejer markant flere - både røde og blå kommuner - at gå samme vej.

Et politisk flertal i Odense Kommune lavede for to år siden en opsigtsvækkende aftale om en stigning i kommuneskatten med samlet én procent.

Det kaldes populært "Velfærdsprocenten", der skulle indføres over en årrække.

Den skulle øremærkes benhårdt til ældre og børn. Det er siden gennemført i etaper.

Mandag aften meldte Dansk Folkeparti sig også under de fælles faner, der hæver skatten i den fynske hovedstad med de sidste 0,2 procent, som mangler for at nå op på den hele procent.

- I syv år var vi igennem drastiske årlige besparelser, som gjorde rigtigt ondt hos børn og ældre og med et stresset personale, som aldrig vidste, om de var købt eller solgt, siger Peter Rahbæk Juel (S), Odenses borgmester.

- Derfor valgte vi at bruge en skattestigning på en procent til helt specifikke områder, siger han.

Ifølge en helt ny opgørelse har skattestigningen sikret 493 stillinger i Odense Kommune indenfor børn, unge, ældre og handicappede.

- Jeg er overbevist om, at både borgere og medarbejdere er glade for mere ro om budgettet. De kan være trygge ved, at de ældre får ordentlig pleje og børnene pasningstilbud og en god skole, siger Peter Rahbæk Juel.

Odense er dog som alle andre afhængig af aftalen med regeringen, der kræver, at andre så skal sænke skatten.

- Men jeg kan høre ude i landet, at både røde og blå kommuner nu sender et vigtigt signal i år til Christiansborg om, at de er klar til at prioritere kernevelfærd frem for skattelettelser, siger Peter Rahbæk Juel.