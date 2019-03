Kommuner taber hver anden ankesag om handicappede børn

For mange sager på socialområdet bliver fortsat omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser.

På socialområdet generelt er omgørelsesprocenten faldet minimalt fra 38 procent i 2017 og til 37 procent i 2018.

For børnehandicapområdet er 47 procent af sagerne blevet omgjort i 2018 mod 52 procent i 2017.

Det viser nye tal udarbejdet af Ankestyrelsen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er positivt, at tallene er faldet, omend sagsbehandlingen skal blive bedre, end den er i dag.

- Der er stadigvæk for mange fejl, og hverken borgere eller samfundet kan være tjent med, at sagsbehandlingen er så fejlbehæftet, siger Mai Mercado.

En af årsagerne til, at der skal laves om i afgørelsen, kan skyldes, at den har været i strid med lovgivningen. Det kalder ministeren for 'meget alvorligt'.

En anden årsag kan være, at der ikke har været oplysninger nok i sagen.

- Borgerne risikerer at skulle vente på afgørelsen i uger eller måneder. Det har store konsekvenser for familier, der har et barn med handicap, siger Mai Mercado.

Det svinger fra kommune til kommune, hvor høj omgørelsesprocenten er.

I Esbjerg Kommune blev 56 procent af deres i alt 66 klagesager på børnehandicapområdet omgjort, mens 39 procent af Odense Kommunes 64 klagesager blev omgjort.

Mai Mercado har allerede sat ind ved de enkelte kommune. For eksempel gjorde ministeren det sidste år obligatorisk, at kommunerne skal drøfte omgørelsesprocenten i kommunalbestyrelser hvert år for at sætte fokus på forbedring.

- Vi har også sat en række initiativer i gang, der skal styrke sagsbehandlingen i kommuner, så man ikke skal behøve at klage og ankestyrelsen skal behandle, siger Mai Mercado.

Som noget nyt sidste år er voksenhandicapområdet også med i omgørelsesprocenterne. Her er omgørelsesprocenten steget fra 21 procent i 2017 til 32 procent i 2018.