Kommuner forbereder retssag mod staten: Fyn og Jylland mistede milliardbeløb

Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) vil trække staten i retten for at forsøge at hente de tabte millioner tilbage og samtidig markere, at kommunen vil behandles ordentligt i udligningen. Foto: Michael Bager

Manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau er skyld i, at fynske og jyske kommuner har fået 1,4 milliarder kroner for lidt i tilskud fra staten fra 2015 til 2018, mens hovedstadskommuner er blevet uretmæssigt forgyldt. Torsdag mødes 21 kommuner for at drøfte, om de skal trække staten i retten.

Økonomi: Kommunekasserne i provinsen er for manges vedkommende slunkne, og det kan være en kamp at få budgetterne til at hænge sammen. I Jylland skal Kolding Kommune for eksempel spare knap 100 millioner kroner, Haderslev Kommune skal spare 47 millioner, og Norddjurs Kommune skal spare 460 millioner over de næste fire år. På Fyn skal Assens Kommune spare over 40 millioner kroner, Kerteminde Kommune skal spare mindst 60 millioner kroner, og Svendborg Kommune har fundet besparelser for næsten 70 millioner kroner i næste års budget. Men besparelserne kunne have været mindre, hvis udligningsordningen havde taget hensyn til udlændinges uddannelsesniveau, som den skal ifølge reglerne. Det har den ikke gjort siden 2006, fordi oplysningerne har manglet. Derfor har Københavns Kommune for eksempel fået det samme i tilskud for en lægeuddannet udlænding, som Haderslev Kommune har fået for en udlænding helt uden uddannelse. Samtlige af de nævnte kommuner har på grund af de manglende oplysninger fået mellem 23 og 80 millioner kroner for lidt i tilskud fra 2015 til 2018. Det viser beregninger, som virksomheden Dataproces har udført for Nordjyske.

Kommuner på krigsstien 13. september mødes 21 kommuner for at drøfte et sagsanlæg mod staten. De føler sig snydt i den kommunale udligningsordning, fordi staten siden 2006 ikke har taget hensyn til uddannelsesniveauet hos de enkelte kommuners udenlandske borgere. Ni af kommunerne har forlods tilkendegivet, at de er villige til at gå med i en sag mod staten. Det er: Hjørring, Guldborgsund, Kerteminde, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Jammerbugt og Slagelse Kommuner. De 12 øvrige deler vreden over fejludbetalingerne, men afventer drøftelserne på mødet, før de endeligt beslutter sig. Det er: Brønderslev, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Helsingør, Randers, Lejre, Holstebro, Stevns, Vordingborg, Frederikshavn og Syddjurs Kommuner. Mødet skal kaste lys over de juridiske muligheder og risici ved at føre en retssag mod staten. Ud over de involverede kommuner deltager advokatfirmaet Hjulmand Kaptajn samt forvaltningsretsekspert og professor Steen Bønsing.

Udligningsfejl var dyr for provinsen I alt har kommunerne i Region Syddanmark mistet omkring 700 millioner kroner på den forkerte udligning, kommunerne i Region Sjælland har mistet cirka 1,3 milliarder kroner, kommunerne i Region Midtjylland har mistet knap 300 millioner kroner og kommunerne i Region Nordjylland knap 400 millioner kroner. Til gengæld har kommunerne i Region Hovedstaden fået 1,8 milliarder kroner for meget i tilskud. Men på trods af, at Lemvig Kommune i 2014 gjorde ministeriet opmærksom på, at de manglende oplysninger kostede millioner i provinsen og samtidig uretmæssigt forgyldte kommuner primært i hovedstadsområdet, er oplysningerne først blevet opdateret nu og får virkning fra 2019. Det betyder, at en række kommuner særligt i Region Hovedstaden fremadrettet får markant mindre tilskud. Men til de kommuner, står regeringen klar med en overgangsordning, som over to år giver kommunerne 1,1 milliard kroner i tilskud, så de kan forberede sig på det lavere tilskud. Kommunerne, som i mange år har fået for få penge i tilskud, får ingen kompensation. Netop den forskel vækker vrede hos en lang række af de kommuner, som har mistet penge på, at udlændinges uddannelsesniveau imod reglerne ikke har indgået i beregningerne. Torsdag mødes 21 af dem for at drøfte et sagsanlæg mod staten.

- Fuldstændig absurd Det er Hjørring Kommune som har startet søgsmålet, men siden er flere kommuner kommet til. En af dem er Svendborg Kommune, som har mistet 80 millioner kroner på den forkerte udligning fra 2015 til 2018. - Vi går efter at blive kompenseret for de penge, som vi retmæssigt burde have haft, og som ministeriet har haft viden om, at vi burde have haft. Det er en markering af, at der er en grænse. Vi skal også behandles ordentligt, siger Bo Hansen (S), borgmester i Svendborg Kommune. Han er ligesom flere andre borgmestre uforstående over for, at de kommuner, som har fået for meget i tilskud, nu bliver kompenseret, mens hans egen kommune, som i årevis har fået for lidt, ikke kompenseres. - Det svarer til, at en person i mange år i træk har fået for meget tilbage i skat, og når Skat så opdager fejlen, kompenseres personen, fordi han skal vænne sig til normale vilkår. Det virker fuldstændigt absurd, siger Bo Hansen.

Odense mistede 220 millioner Flere kommuner har fået tilbuddet om at gå med i søgsmålet mod staten, men blandt andre Odense Kommune har takket nej. Det på trods af, at Odense Kommune er den kommune i landet, der har mistet flest penge på den forkerte udligning. Fra 2015 til 2018 har kommunen således fået omkring 220 millioner kroner for lidt i tilskud. - I Odense har vi valgt ikke at være med i søgsmålet, fordi vi vurderer, at det er usikkert, om vi kan hente noget på det. Tværtimod kan vi risikere at bruge mange penge på at føre sagen, og det er bestemt ikke i skatteborgernes interesse. Derfor er vi ikke med, skriver Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune, i et skriftligt svar til avisen Danmark. Men forvaltningsretsekspert Frederik Waage fra Syddansk Universitet, har svært ved at se, at økonomi kan være et argument for ikke at gå med i søgsmålet. - Det koster kommunerne meget lidt at være med, når de deler advokatregningen. For en stor kommune som Odense ville det være et greb i lommen at deltage i søgsmålet, siger han. Frederik Waage vurderer, at kommunernes vinderchancerne er små. Men alligevel er det sandsynligt, at kommunerne vil få en økonomisk gevinst ud af en retssag. - I civile sager skal parterne også søge forlig, og det er meget nærliggende at tro, det kan ende med at parterne mødes og finder en løsning, siger han.