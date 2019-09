Kommuner får 2,2 milliarder kroner mere til velfærd

Kommunerne får 2,2 milliarder kroner mere i 2020 til velfærd. Samtidig er der flere penge til byggeri, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

En del af de 2,2 milliarder kroner er, at det moderniserings- og effektiviseringsprogram, der hvert år skar 0,5 milliarder kroner i kommunernes budgetter, er afskaffet. Dermed er der tale om 1,7 milliarder kroner i nye penge.

Samtidig er kommunernes budget til anlæg - byggeri - øget med 1,5 milliarder kroner.

- Det er en økonomisk aftale, der giver lidt mere rum til kommunerne. Der giver noget frihed.

- Men vi må være ærlige og sige, at den ikke løser alle problemer. Der vil stadig være svære prioriteringer derude, og det er ikke nogen let opgave, at være borgmester. Det er et første skridt, siger Nicolai Wammen.

Formand for Kommunernes Landsforening, KL, Jacob Bundsgaard (S) siger i samme ombæring:

- Nu skal kommunerne lægge deres budgetter. De står med mange forskellige udfordringer. Så for nogle vil denne her aftale betyde, at de kan give et løft. For andre betyder den, at de holder skindet på næsen.

- Men dette her kommer ikke til i de fleste kommuner at betyde et løft.

De tunge forhandlinger er i år sket under et større tidspres, da valg og regeringsdannelse udskud starten på forhandlingerne med flere måneder.

Med aftalen i hånden skal kommunerne nu udarbejde deres budgetter for 2020 og levere dem til godkendelse i Finansministeriet.

Aftalen møder allerede kritik fra Michael Ziegler (K), Høje-Taastrups borgmester gennem mange år og højt placeret i Kommunernes Landsforening.

- Jeg har siddet i KL's bestyrelse i 10 år og har for første gang ikke kunnet stemme for en økonomiaftale med regeringen. Jeg har undladt at stemme.

- Borgerne forventer mere velfærd efter valgkampen. Uændret velfærd koster tre milliarder kroner. Men regeringen vil kun give 1,7 milliarder kroner, skriver han på Twitter.