Kommunalforsker: Omfordeling ligner hjælp til partifæller

Borgerlige kommuner slipper ifølge avis for økonomiske smæk. Det ligner hjælp til partifæller, mener forsker.

Kommuner i hovedstadsområdet risikerer at miste mange millioner, hvis et udspil omkring den kommunale udligning bliver til virkelighed.

Men tabet bliver måske knap så stort for nogle af de borgerligt ledede kommuner omkring hovedstaden.

Regeringen lægger ifølge Jyllands-Posten op til at mindske konsekvenserne af en ny fordeling af midlerne mellem kommuner.

En øvelse, der ifølge Jyllands-Posten vil tilgodese borgerlige kommuner som Gentofte, Allerød og Rudersdal.

- Det trækker i en anden retning, end det som regeringens finansieringsudvalg har lagt op til, siger chefforsker i samfundsvidenskab Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til Ritzau.

Umiddelbart ligner det en håndsrækning til partifæller i visse hovedstadskommuner, mener han.

- Det ligner en god hjælpende hånd til regeringens partifæller derude og til de vælgere, der har stemt på de to regeringspartier i de kommuner, siger Roger Buch.

Det er ikke alle kommuner i hovedstadsområdet, der slipper billigt fra øvelsen med at omfordele midlerne.

Eksempelvis står det socialdemokratisk ledede Ishøj ifølge Jyllands-Posten fortsat til at få store økonomiske smæk.

Hvis udspillet står til troende, bliver det dog ikke nogen let sag for regeringen at komme igennem med, vurderer Roger Buch.

- Det er jo et led i de forhandlinger, der kører på Christiansborg. Men jeg har umiddelbart svært ved at se, at det er særligt brugbart.

- Det betyder, at rige kommuner får en fordel i forhold til fattige kommuner. Det skal man så prøve at overbevise Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet om. Og det tror jeg, at man får svært ved, siger Roger Buch.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) afviser at udtale sig om udspillet, så længe der forhandles.

Han har tidligere sagt, at øvelsen med at omfordele udligningen mellem kommunerne er en "bunden opgave".

Det er planen, at det nye system for fordeling af pengene bliver forhandlet på plads i løbet af 2018, så det kan træde i kraft næste år.