Kommentatorer ser Ellemann sætte kurs mod formandspost

I starten af ugen slog Jakob Ellemann-Jensen (V) fast, at han ikke har nogen planer om at stille op til formand for Venstre.

Samtidig udtrykte han støtte til både formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V).

Men bare få dage senere kommer der ingen kommentarer fra Jakob Ellemann-Jensen, som både dele af baglandet og enkelte navngivne medlemmer af Venstres folketingsgruppe har nævnt som afløser for Løkke.

- Han er gået fra at støtte Løkke 100 procent uden noget "men" til at sige "ingen kommentarer".

- Det er et signal om, at han overvejer en ny melding, siger politisk kommentator Jarl Cordua, som selv er medlem af Venstre.

Politisk kommentator Henrik Qvortrup har samme opfattelse.

- Det, at han ikke bakker op, men i stedet ingen kommentarer har, er det første lille fingerpeg om, at han er ved at forberede det, han snart skal ud at sige, siger han.

Efter at medlemmerne af Venstre onsdag havde holdt gruppemøde på Christiansborg, var Ellemann-Jensens eneste ord til pressen langt fra klare.

- Cirkushesten optræder ikke i dag, så jeg har ikke noget at tilføje, lød det blot.

Men hvad holder ham tilbage fra at melde sig som kandidat til posten?

- Det handler om, at hans eventuelle formandskab ikke skal fødes i et blodbad, lyder vurderingen fra Jarl Cordua, og Qvortrup siger:

- Ellemann vil jo helst, at der aldrig kommer en afstemning, men at han bliver båret frem, ubesmittet og uden knive i hånden, siger han og tilføjer:

- Men Løkke er jo skruet sådan sammen, at han muligvis ser skriften på væggen, men han kæmper, og det betyder, at Ellemann på et eller andet tidspunkt må tage en beslutning.

På spørgsmålet om hvorvidt Jakob Ellemann-Jensen kan slå Lars Løkke Rasmussen ved et eventuelt kampvalg, svarer Henrik Qvortrup:

- Anytime (når som helst, red.). Lige nu handler det jo om, hvordan Løkke vil ud af døren. Skal det se pænt ud, eller skal det se grimt ud, siger han.

I den kommende weekend mødes Venstres forretningsudvalgsmøde og hovedbestyrelsesmøde i Brejning lidt uden for Vejle, hvor uroen i Venstre ventes at tage dagsordenen.