Kommentator om V-magtkamp: Gade har kastet håndklædet i ringen

Søren Gade var tæt på at blive formand i Venstre. Nu forsøger han at blive valgt ind i Europa-Parlamentet.

Det er langt fra overraskende, at Venstres gruppeformand, Søren Gade, vinker farvel til Folketinget og i stedet vil prøve lykken i Europa-Parlamentet, når der er valg i 2019.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Det er helt tydeligt, at Søren Gade har kørt sig selv ud på et sidespor på Christiansborg, og i mange situationer har han kørt lidt et sololøb i forhold til resten af regeringens dagsorden, siger Hans Engell.

I 2014 var Søren Gade i spil til at overtage formandsposten i Venstre efter Lars Løkke Rasmussen. Men i 11. time klarede Løkke skærene og blev som formand.

Hvis Søren Gade stadig har forhåbninger om at blive formand, kan han godt pakke de drømme langt, langt væk, lyder analysen fra Hans Engell.

- Han har kastet håndklædet i ringen. Magten ligger på Christiansborg og ikke i Bruxelles.

- Lige så let han har med at hente store personlige stemmetal, lige så svært har han haft det med at finde formen på Christiansborg.

- Han har ikke længere den styrke på Christiansborg og internt i Venstre, som han tidligere har haft.

I forbindelse med regeringsdannelsen efter Folketingsvalget i 2015 blev Gade tilbudt posten som miljø- og fødevareminister.

Men det tilbud afviste han ifølge magasinet Euroman.

- Jeg tror, at både Søren Gade og Venstre er tilfredse med det her træk. Venstre har brug for en stemmesluger til valget i 2019, og det er Søren Gade i den grad.

I 2010 trak Gade sig som minister og fra Folketinget efter den såkaldte jægerbogsag, der blandt andet handler om lækage af fortrolige oplysninger.

Han blev siden nævnt som mulig borgmesterkandidat i Holstebro, men blev i maj 2012 udnævnt til administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer.

Han forlod stillingen i 2014, da han ikke ønskede at fortsætte i en ny ledelsesstruktur.

I 2015 blev han igen valgt ind i Folketinget, hvor han fik posten som gruppeformand.