Kommentator: Vraget kandidat falder tilbage på Riskær selv

Det understreger, at Klaus Riskærs parti er et onemanshow, når han fyrer kandidat efter få dage, lyder det.

Det afspejler Klaus Riskær Pedersens dårlige dømmekraft, at han blot to dage efter at have præsenteret sit partis folketingskandidater har droppet en af dem.

Det vurderer Noa Redington, politisk kommentator og tidligere rådgiver for daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S):

- Han tegner et billede af, at han er en stærk erhvervsmand. Og dygtige erhvervsledere kan jo ansætte de rigtige mennesker. Men det er gået for hurtigt, og han har ikke været grundig nok. Og det falder tilbage på ham.

Mandag bekræftede Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Partiet Klaus Riskær Pedersen havde indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for at blive opstillingsberettiget.

Dagen efter holdt Klaus Riskær Pedersen pressemøde, hvor han også præsenterede tre kandidater. Men allerede torsdag aften har Riskær ifølge DR droppet den ene kandidat, Christina Asklund.

- Det understreger, at det ikke er et rigtigt parti, men et onemanshow, når han fra den ene dag til den anden kan smide en kandidat ud. Det kan afholde andre kandidater fra at melde sig på banen, siger Noa Redington:

- Det får nærmest karakter af, at kandidaterne er formandens personlige ejendele, og at han kan skalte og valte med dem, som han vil.

Efter at det står klart, at Riskær kommer på stemmesedlen ved folketingsvalget, bliver der stillet større krav til, at han kan forklare sig og svare på spørgsmål.

- Det er tydeligt, at det er kommet bag på ham, at det er relevant at kommentere hans fortid, siger Noa Redington.

Klaus Riskær Pedersen er tidligere dømt for groft bedrageri og har samlet modtaget over ti års fængsel.

- Han prøver at bagatellisere sine domme, men bundlinjen er, at det er nogle af de hårdeste domme for økonomisk kriminalitet i danmarkshistorien, siger Noa Redington.

Som partileder kommer Klaus Riskær Pedersen også til at deltage i debatter med de andre opstillede partiers ledere.

- Klaus Riskærs eneste mulighed for at komme i Folketinget er at sige meget i de debatter. Han har jo ikke et partiapparat bag sig og mulighed for store annoncer, siger Noa Redington.

- Det hele står og falder med, at han gør en god figur. Men han har det problem, at han ikke har håndteret sin fortid, siger kommentatoren.