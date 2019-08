Kommentator: Støjberg-fravalg udfordrer V's udlændingepolitik

Støjberg blev forbigået til ny V-ledelse. Stram udlændingepolitik er ikke længere et sikkert kort for partiet.

Forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tabte ifølge flere medier kampvalg om posten som gruppenæstformand i Venstre til Sophie Løhde (V).

Det er ifølge Børsens politiske kommentator, Helle Ib, et billede på, at tilhængerne af en stram udlændingepolitik har fået det sværere i Venstre.

- Selv om Støjberg fik et bragende godt valg, blev det samlede resultat ved folketingsvalget jo også et billede på, at stram, strammere, strammest i udlændingepolitikken ikke længere er et sikkert kort, Venstre kan vinde valg på, siger hun.

Inger Støjberg fik et flot valg og mange flere stemmer end den nyvalgte gruppeformand og næstformand Kristian Jensen (V) i samme valgkreds.

Af alle Venstre-medlemmer fik hun næstflest stemmer efter formand Lars Løkke Rasmussen.

Inger Støjberg er kendt som en hård nyser i udlændingepolitikken og har et godt forhold til Dansk Folkeparti (DF), mens Kristian Jensen i højere grad beskrives som humanist og globalist med et knap så godt forhold til DF.

Ifølge flere medier var der en afstemning mandag om posten som gruppenæstformand, hvor Støjberg nød opbakning fra Løkke.

Men folketingsgruppen foretrak Sophie Løhde (V), der blev gruppenæstformand og dermed indgår i ledelsen. Jakob Ellemann-Jensen (V) blev valgt som politisk ordfører.

- Det er for mig at se en klar manifestation af, at Løkkes autoritet ikke er uantastet, at Kristian Jensen og Jakob Ellemann Jensen har dannet front med Løhde, og at hardlinerne i udlændingepolitikken har fået det lidt sværere i Venstre, siger Helle Ib.