Kommentator: DF kan ikke afværge afsindig vælgerlussing

Dansk Folkeparti har allerede taget rigeligt vand ind under den igangværende valgkamp. Nu handler det om at begrænse nederlaget mest muligt.

Sådan lyder vurderinger fra politiske kommentatorer af, hvordan slutspurten i valgkampen før folketingsvalget 5. juni kommer til at forløbe.

- Partierne kommer med udspil hver eneste dag fra nu af, men det har ikke nogen høj kursværdi så tæt på en valgdag, siger politisk kommentator Hans Engell.

Han peger på Dansk Folkeparti som et eksempel på, at nye mærkesager ikke nytter så tæt på et valg.

- DF kan kun holde fast i partiets mærkesager nu. Altså udlændinge, grænsekontrol og asylstop eksempelvis.

- De kan ikke med nogen troværdighed begynde at smide et stort klimaudspil på bordet. De må satse på den klassiske DF-linje, siger Hans Engell.

Netop Dansk Folkepartis nedtur er sprunget i øjnene. Det er kun et halvt år siden, at partiets spidser skålede i dåsepils oven på et markant DF-aftryk på finansloven for i år.

DF er siden styrtdykket i meningsmålingerne, og søndag ved valget til Europa-Parlamentet mistede partiet tre af fire mandater, sammenlignet med EP-valget i 2014.

Politisk kommentator Noa Redington har svært ved at se, at DF kan gøre noget for at stoppe nedturen i den sidste uge af valgkampen.

- Dansk Folkeparti er havnet i den måske ondeste spiral i nyere dansk politisk historie, siger han.

- DF står til en helt afsindig vælgerlussing. Kristian Thulesen Dahl (DF-formand, red.) kan selvfølgelig gøre en formidabelt god figur i partilederrunderne.

- Men han er nok blevet en del af problemet, mere end en del af løsningen, siger Noa Redington.

Han har mødt mange DF-vælgere, der er skuffede over, at partiet ikke benyttede sig af de 21,1 procent af stemmerne og 37 mandater ved folketingsvalget i 2015 til at gå i regering.

- Det er oplevelsen af et parti, der valgte ikke at tage ansvar, da der var brug for dem.

- Vælgerne er usikre på, hvor de har DF. En helt grundlæggende usikkerhed om Dansk Folkepartis position i dansk politik. Det kan man ikke rette på en uge. De kigger ned i et kæmpe nederlag, siger Noa Redington.

Både han og Hans Engell hæfter sig ved, at blå blok samlet set står over for en meget stor vælgerlussing. Også regeringspartiet Liberal Alliance står til et meget skidt valg i forhold til i 2015.

- Den samlede blå tilbagegang kan slet ikke opvejes af Venstres mulige fremgang.

- Og så kommer der det, der må betegnes som Løkkes (statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), red.) mareridt. Nemlig at fire partier kommer til at udgøre et stemmespild på måske seks-syv procent.

- Det er mange mandater på den konto. Så er der ikke en jordisk chance for, at Løkke kan genvinde regeringsmagten, siger Hans Engell.

Både Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, og Stram Kurs ligger ifølge meningsmålinger lige omkring spærregrænsen på to procent, mens partiet Klaus Riskær Pedersen er langt fra spærregrænsen.