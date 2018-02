Kommentar: Opgør med velkendte medielandskab

Udspillet til et nyt medieforlig er på trapperne, og for en gangs skyld handler slagsmålet ikke bare om mere eller mindre rimelig fordeling af erhvervsstøtte til danske mediehuse.

Det er et opgør med det medielandskab, vi kender, der er på vej - og derfor kan forhandlingerne få direkte indflydelse på den avis, du sidder med i hånden og de tv-programmer, der toner frem, når du tænder for dit tv.

Dansk Folkeparti har for længst varslet, at de vil skære 25 procent i de 3,7 milliarder kroner, der hvert år tilflyder Danmarks Radio. Regeringen har i regeringsprogrammet fastlagt en kurs, der skal "fokusere DR" og nedsætte licensen. Og siden sommer har der tegnet sig et klart politisk flertal for at skrotte den nuværende licensordning og i stedet indkræve pengene over skatten.

Præcis hvordan det skal foregå, er ikke fastlagt - og derfor kender man heller ikke konsekvenserne for DR. Men noget kommer til at ske. Venstres medieordfører, Britt Bager, mener eksempelvis, at DR skal bruge sine kræfter på at lave flere public service-programmer om historie og kultur fremfor at sende X-factor for 11. år i træk.

Der er også tilløb til store forandringer for de private mediehuse, der eksempelvis udgiver denne avis. Mest opsigtsvækkende er Venstres forslag om en public service-pulje på 500 millioner kroner, som kan søges, hvis man kan præstere et passende projekt.

Spørgsmålet er selvfølgelig: Hvem skal fordele den halve milliard, og efter hvilke kriterier det skal ske? Forestillingen om et hold udvalgte smagsdommere, der skal godkende, hvad medierne skal beskæftige sig med, får det til at risle koldt ned ad ryggen på de fleste mediechefer.

Internt er der det sædvanlige napperi medierne imellem. Mange synes, at DR læner sig for meget ind over forretningsområder, som private kunne tjene på. Andre mener, at licensfinansierede radio- og tv-stationer snupper nyhederne fra de aviser, der er afhængige af, at abonnenterne betaler. Og så er der striden om, hvorfor så overvældende en stor del af mediestøtten går til København. To tredjedele havner der.

Men den virkelige trussel mod et dansk mediemarked kommer fra de sociale medier på nettet, som udhuler de annonceindtægter, der tidligere kunne betale for god journalistik.

Umiddelbart ser det ud som om, at der er stor politisk opbakning til at støtte den lokale mediedækning. Og det bliver der brug for, hvis man vil sikre uafhængig, kritisk journalistik dér, hvor de vigtigste beslutninger for danskernes daglige liv bliver truffet. Det sker nemlig lokalt ude i kommunerne - og ikke på Facebook, Google eller Snapchat.