Koldfront sænker temperaturerne i weekenden

Efter et par dage med høje temperaturer og ditto sol kan danskerne se frem til mere omskifteligt vejr de kommende dage.

Weekenden bliver nemlig en blandet pose bolsjer, afhængigt af hvor i landet man befinder sig.

Det forklarer Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Torsdag var en forpremiere på det vejr, der kommer. Det bliver lidt koldere, og allerede fredag skal et frontsystem indover landet, siger han tidligt fredag morgen.

Fredag bliver det mærkbart koldere, og de fleste steder i landet kan man forvente mellem 17 og 21 grader, men med en frisk vind.

Lørdag passerer nye frontsystemer op over landet fra sydvest, og det kan give blandet vejr.

- I Jylland kan man opleve regn og byger, men længere mod øst på Sjælland er der færre skyer og mere sol. Der sker en opdeling, der faktisk holder ved resten af weekenden, siger Dan Nilsvall.

Lørdag kan temperaturerne lande mellem 16 og 20 grader - og med skyfrit vejr i øst vil det være her, man får de højeste temperaturer.

Når vi nærmer os weekendens afslutning fortsætter vejret. Det er stadig Jylland og måske Fyn, der oplever spredte byger, mens Sjælland, hovedstaden og Bornholm kan se mere af den blå himmel.

Alle nætter holder temperaturerne sig mellem 10 og 14 grader i hele landet.

Men allerede i næste uge kan vi opleve varmere vejr igen.

- Det er kun for en kort stund, at vi ser et fald (i temperaturerne, red.). Næste uge kommer der igen varme op sydfra, men den kommer også med fronter, siger meteorologen.

Det kan give mere omskifteligt vejr, der nok byder på varme, men også muligheden for flere lokale og spontane byger.