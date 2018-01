Københavner-familie kan få 17.000 kroner mere om måneden til forbrug i Tønder

Indflytter-familier kan få 17.000 kroner ekstra til forbrug om måneden. Men den økonomiske gevinst kræver at begge voksne beholder deres job og lønniveau - og at begge vil flytte fra København.

- Det er ikke sikkert, at partneren kan flytte og få samme løn i et nyt job. Omvendt har familien noget at give af, hvis man bor i København i dag, siger chefanalytikeren.

Gevinsten er lidt mindre - 16.200 kroner - hvis familien vælger at bosætte sig i Ringkøbing eller en tilsvarende by med lidt højere huspriser.

Gevinsten kan være stor for en børnefamilie med en indkomst på 800.000 kroner, som rykker fra et dyrt hus i Københavns-området til et hus i samme størrelse i Tønder. Fra et hus på 140 kvadratmeter til 4,4 millioner kroner i København til et tilsvarende hus til knap 600.000 kroner i Tønder.

Det ekstra rådighedsbeløb på 17.300 kroner om måneden er beregnet af Nordea for en modelfamilie med to voksne, to børn i daginstitution og det udgangspunkt, at de bor i et hus i København til 4,4 millioner kroner med de udgifter, som er knyttet til eksempelvis bolig og børnepasning.Familien køber et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Tønder med et 30-årigt realkreditlån og et banklån på 15 procent af købesummen. Familien har et billån på 200.000 kroner, og der er taget højde for almindelige udgifter, mens rådighedsbeløbet skal dække mad, personlig pleje, ferier og opsparing til eksempelvis computere, cykler og tv. Med en husstandsindkomst på 800.000 kroner vil familien have et rådighedsbeløb på 23.700 kroner i Tønder, 22.600 kroner i Ringkøbing og 6400 kroner i København. En familie med en årlig indkomst på en million kroner vil have et rådighedsbeløb på 33.200 kroner i Tønder, 32.100 kroner i Ringkøbing og 16.100 kroner i København.

De to børn i modelfamilien går i børnehave og vuggestue, og her sparer familien 10.000 kroner om året i Tønder i forhold til København. Besparelsen er lidt mindre i Ringkøbing, men stadig betydeligt lavere end i hovedstadsområdet, hvor børnepasning koster familien 58.000 kroner om året.

Nordea har for avisen Danmark opstillet beregninger for en familie med to voksne med to børn i daginstitution, som flytter fra et hus til 4,4 millioner kroner i hovedstadsområdet til Tønder, hvor et hus på 140 kvadratmeter koster omkring 600.000 kroner. Familiens økonomi bliver især lettet af den mindre boligskat.

Regeringen har besluttet at flytte og etablere 4000 statslige arbejdspladser uden for København.Der er omkring 1800 "rene" udflytninger. Plus 500-600 udflyttede arbejdspladser fra Skat. Hertil skal lægges de "nye" arbejdspladser. De 600 kommer fra det kommende forsvarsforlig. Så er vi på 2900-3000. Oveni skal lægges 1000-1100 nye arbejdspladser fra Skat i forbindelse med skatteplanen fra sommeren 2017. I alt cirka 4000.

- Hvis man bor i Næstved og pendler til gode job i København, får man ikke samme gevinst. Mange bor i forstæderne, og her kommer man ikke fra et hus til 4,4 millioner kroner. Økonomisk set kan det være fint at flytte til provinsen, også selv om partneren ikke får den samme løn. Men det kræver, at partneren er med på at flytte, fastslår Lise Bergmann.

Ifølge Lise Bergmann får familier, som rykker fra København til Vestjylland plads til at være impulsive med lettelsen af deres privatøkonomi. Men det kommer an på, hvor meget de i dag bruger til boligudgifter.

Kompromis for partneren

Ifølge Lise Bergmann kan nogle familier vælge, at den ene af de voksne går ned i tid, men det harmonerer sjældent med et karriereforløb i et ministerium eller en styrelse. Chefanalytikeren vurderer også, at mange af de berørte familier i Københavns-området hellere vil gå på kompromis omkring den voksne i husstanden, hvis arbejdsplads flytter til provinsen frem for at sælge huset og rykke familien til Jylland.

- Ikke alt handler om økonomi. At flytte ud vil være den rigtige beslutning for nogle, mens det for andre er bedre at blive. Det handler om, hvor familien og børnene trives. Situationen kan være anderledes, hvis børnene er flyttet hjemmefra, og man har familie i området i forvejen, siger Lise Bergmann.