København vil lægge loft på 200 elektriske løbehjul i Indre By

Bytrafikkens plageånd eller smart, grønt transportmiddel.

De elektriske løbehjul har delt vandene, siden de blev lovlige 17. januar, og hvis det står til miljø- og teknikborgmesteren i København, skal de nu fylde mindre i bybilledet i Indre By.

Det vil betyde, at antallet af løbehjul og udlejningscykler, der må opstilles på gaden, begrænses markant i Middelalderbyen, på de store handelsgader og ved de store stationer.

- Det er vigtigt at passe på fodgængere og andre bløde trafikanter. Det er vores vurdering, at hvis vi skal undgå ulykker, er loftet på elløbehjul 200 i Indre By, siger den fungerende borgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Miljø og teknikudvalget skal mandag på et møde tage stilling til de elektriske løbehjuls fremtid i København.

Samtidig lyder forvaltningens forslag, at der også skal laves et loft på udlejningscykler i Indre By på 200.

De 200 elektriske løbehjul og de 200 udlejningscykler skal placeres på udvalgte steder i Indre By, hvor forvaltningen har vurderet, at de ikke er til gene.

- Det er jo en fin ting, at elløbehjulet kan være med til, at nogle fravælger bilen. Det er et grønt transportmiddel.

- Men de skal ikke fylde på fortovet, så fodgængere skal bevæge sig ud på kørebanen, siger Karina Vestergård Madsen.

I Københavns brokvarterer skal loftet hedde 3000 elektriske løbehjul og 3000 cykler, lyder det videre i forslaget.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender retningslinjerne, vil forvaltningen orientere de virksomheder, der har vist interesse for at opstille cykler og elløbehjul i København om muligheden for at søge om tilladelse.

Forslaget er en forsøgsordning, der kan træde i kraft med umiddelbar virkning efter den politiske behandling, oplyser Københavns Kommune.

Udlejningsvirksomhederne af elektriske løbehjul Lime og Voi oplyser, at de hver har "flere hundrede løbehjul" i København. Begge virksomheder peger på, at de oplever en stigende efterspørgsel på løbehjulene.

Lime mener, at forvaltning har undervurderet netop det i deres forslag.

- Efter at have set udspillet, så tror jeg, at man fra kommunens side har undervurderet den store efterspørgsel, der er efter grøn og nem transport i København.

- Vi ser frem til at forsætte dialogen med kommunen, og dele vores erfaringer fra København og fra andre byer, hvor Lime er aktive i, siger fra Limes danske landechef Niklas Joensen.