København skal have en kunstig ø og en ny havnetunnel

København skal have en ny bydel og en ny havnetunnel. Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Københavns infrastruktur har udsigt til at få en ordentlig overhaling de kommende år.

Selv om udvidelsen af metronettet er i fuld gang, er regeringen og Københavns Kommune blevet enige om en række projekter i hovedstaden.

Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved et pressemøde fredag.

- Det bliver en ø med plads til 35.000 beboere med tilsvarende antal arbejdspladser, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det drejer sig først og fremmest om at rejse en ny bydel kaldet Lynetteholmen. Her vil der blive skabt 7000 boliger.

De første vil blive bygget i 2035, men Lynetteholmen er formentlig først udbygget i 2070.

Hver fjerde bolig skal være almen, er ambitionen ifølge Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Den skal bygges af overskudsjord fra andre projekter i hovedstaden.

Samtidig er det tanken, at der skal bygges en havnetunnel og en ny ringvej øst for byen, ligesom der skal etableres bedre klimasikring.

Den nye ø skal etableres som en kunstig forlængelse af Refshaleøen, og indtægterne fra salget af byggegrunde skal finansiere en ny metrolinje derud, forklarer trafikminister Ole Birk Olesen (LA).

- Man får en gratis ø, som man skal vil kunne sælge grunde til bagefter, det er salget, der skal finansiere det, siger Ole Birk Olesen.

Desuden skal pengene komme fra at køre med den nye metro og for at benytte omfartsvejen.

- Det er i omegnen af, det kan man ikke sige helt præcist, men det er 20 milliarder kroner, siger Lars Løkke Rasmussen om den samlede pris.

Det er ikke planen, at der skal bruges skattekroner på nogen af projekterne.

Håbet er ifølge erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) at gøre København til Nordens førende storby.