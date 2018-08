Hovedstaden vender ryggen til resten af landet, og det skal stoppe. Det mener Kristian Thulesen Dahl, der i avisen Danmark lancerer en række forslag til, hvordan han mener, land og by kan komme bedre i balance. Og Dansk Folkepartis formand slår samtidig fast, at forslagene skal "afspejles" i et eventuelt kommende blåt regeringsgrundlag.

Vi mødes på Café Conrad i Søndergade i Vejle. Det lyder voldsomt moderne, men det er det ikke. Ikke rigtig en overraskelse når man tænker på, at det er formanden for Dansk Folkeparti, der har valgt stedet.

Huset står flot med bindingsværk, og på væggene hænger plancher med Vejles historie de seneste 100 år. Gamle avisudklip med trafikkaos i Vejle midtby i 1950'erne og oversvømmelsen i 1924.

Kristian Thulesen Dahl skal lørdag deltage i Det Fynske Folkemøde, hvor han skal tale om balancen mellem hovedstaden og resten af landet.

Emnet er brandvarmt. Ved sidste valg ryddede Dansk Folkeparti bordet især i det syd- og sønderjyske, og siden har Venstre og Socialdemokratiet forsøgt at vinde de tabte stemmer tilbage. Det har udløst en lang række af løfter til landdistrikterne, og senest lancerede Socialdemokratiet et nærhedsudspil på deres sommergruppemøde.

Nu er det så Dansk Folkepartis tur til at fortælle, hvad de vil, og Kristian Thulesen Dahl starter med et udfald mod hovedstaden.

- København skal være tilfreds med at være en god hovedstad for Danmark. Lige nu har vi en hovedstad, der i højere grad vil sammenligne sig med andre hovedstæder rundt omkring i verden og konkurrere med dem og ligne det, man også finder i andre hovedstæder, fortæller Kristian Thulesen Dahl.

- Hvad mener du årsagen er til det?

- Det her bliver jeg lige nødt til at sige, starter Kristian Thulesen Dahl nærmest undskyldende.

Vi ved dog begge, at han ikke mener det. Det er svært at interviewe en DF'er, uden det på et eller andet tidspunkt kommer til at handle om udlændinge.

- Mere end hver femte af dem, der bor i København i dag, er født i udlandet, og det er måske en del af problemet, for så er det svært at affinde sig med, at det er nok at være Danmarks hovedstad, for så bliver det sådan en internationalt baseret by.

Konsekvensen er ifølge Kristian Thulesen Dahl, at dansk kultur fylder for lidt i hovedstaden.

- Det lyder næsten som om, at du vil have København omdannet til et nationalmuseum?

- Joo... Nej, det havde jeg ikke lige tænkt mig, griner Kristian Thulesen Dahl på en måde, så man får indtrykket af, at han alligevel overvejer det.

- Det kan jo godt ske, at det både kan være velfungerende og vække gode mindelser om, hvordan noget engang var.

- Vil det ikke stække København?

- Det tror jeg ikke på.

- Men København er jo en vækstmotor i konkurrence med andre metropoler?

- Det er rigtigt, at der flyttes rundt på en masse penge i København. Der er hovedsæder og finansielle virksomheder, og det er ikke for at forklejne det, men Lego, Danfoss, landmanden, der sælger grise, og så videre. De laver noget, som vi eksporterer og tjener penge på, og det er altså en anden type værdi, argumenterer Kristian Thulesen Dahl.