Kloge danske håndværkere skal hente VM-guld i Rusland

Det danske håndværkslandshold sveder i disse dage over alt fra maskiner og cement til bordserveringer.

Landsholdets 14 deltagere er nemlig i konkurrence ved World Skills, verdensmesterskabet i håndværk, hvor de bedste unge i hvert deres fag er repræsenteret fra over 60 lande.

Landsholdet forsøger at overgå sit hidtil bedste resultat fra 2017. Her hentede Danmark to bronzemedaljer til mesterskabet, hvor lande som Kina og Sydkorea elitetræner sine deltagere flere år i forvejen og lokker med store pengepræmier.

Jens Søndergaard, der VM-chefekspert hos autolakererne, overvåger deltagerne under konkurrencen, der i år afholdes i Kazan i Rusland. Han forklarer, at Danmark kan konkurrere med de store nationer, fordi eleverne uddannes til at tænke i løsninger.

- Danmark har nok det laveste budget, men vi falder ikke igennem på nogen måde. Vores unge mennesker er i høj grad dygtige til at problemløse i stedet for at være soldater, der bare følger sporet, siger han.

Det viste landsholdets flisemurer, Samuel Birk Axelsen, fredag på den første konkurrencedag, da han opdagede en fejl i det papir, som deltagerne arbejder ud fra.

Da han meddelte fejlen til dommerne, var flere af de andre lande allerede i gang med at skære fliserne til efter de forkerte mål.

Jesper Juul Sørensen, som er formand for Skills Denmark, der står bag landsholdet, fortæller, at eksempelvis Sydkorea satser stort på VM i håndværk.

To tidligere tekniske direktører for sydkoreanske Hyundai og KIA er tidligere verdensmestre som mekanikere.

- Sydkoreanerne træner i to år og har 20.000 gående på en eliteskole, som deltagerne vælges fra. De unge vælger hellere eliteskolen end at komme på universitetet, for går du på eliteskolen, så er du sikker på at komme til tops, siger Jesper Juul Sørensen.

- De græder, hvis de vinder en sølvmedalje. For hvis de vinder en guldmedalje, så slipper de for militærtjeneste og får det, der svarer til 350.000 kroner det første år, 160.000 andet år og 90.000 det tredje, siger han.

Danmarks tjener, Freja Staghøj Mortensen, blev først udtaget fire måneder inden VM.

- Nogle vil nok sige, det er urimeligt. Men omvendt er den danske tjeneruddannelse bygget rigtig fornuftigt op. Vi veksler mellem at gå i skole og arbejde.

- Så jeg er vant til at agere og levere foran gæster. Så de andre lande har da måske nogle færdigheder, der er mere finpudsede, end jeg har, men jeg har en stor naturlighed i at omgås gæster, siger hun.