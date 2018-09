Klimamarch: Velstand skal ikke tælles i rejser og bøffer

Ifølge Folkets Klimamarch skal vi ændre vores opfattelse af velstand for at imødegå klimaproblemer.

Lørdag vil Folkets Klimamarch præge bybilledet i København og Aarhus. Flere tusinde forventes at deltage. Det officielle mål med marchen er at få fokus rettet mod "en hurtig og retfærdig" grøn omstilling.

Sarah Hellebek, talsperson for Folkets Klimamarch mener, at ambitionerne er klare.

- Vi går på gaden for at sende et signal til politikerne, om at vi vil have et CO2-neutralt Danmark i 2040. Derfor skal vores energiforsyning være 100 procent vedvarende i 2030, siger hun.

I den gældende politiske aftale på energi- og klimaområdet fra 2012 er ambitionen, at energiforsyningen skal være fuldstændig fri for fossile brændsler som kul, olie og gas i 2050.

Det er 20 år for sent ifølge arrangørerne af dagens march.

En hurtigere omstilling vil på kort sigt kræve vidtrækkende politiske tiltag til finansiering og regulering.

Vincent Hendricks, professor på Københavns Universitet og medstiller af borgerforslaget Klimaopråb, støtter op om marchens formål. Forslaget, han bidrager til, indeholder ét helt konkret politisk tiltag.

- Den grundlæggende idé er at lægge en skat på al CO2-udledning, sådan at borgerne og virksomheder får et incitament til at tage aktivt ejerskab om klimaindsatsen, siger han.

Indtægterne fra afgiften skal så omfordeles således at dem, der forurener mest, skal betale mest.

- Det skal på længere sigt finansiere massive omlægninger af vores infrastruktur, så samtlige af landets borgere har mulighed for at komme på arbejde uden at belaste klimaet, siger Hendricks.

Hverken han eller talsperson Sarah Hellebek mener, at vi kommer omkostningsfrit til den nødvendige omstilling på kort sigt. Argumentet er dog, at regningen bliver større, jo længere vi venter.

- Vi vil gerne udfordre den forestilling, at velstand regnes ud fra, hvor mange rejser og bøffer vi kan forbruge i løbet af et år. Vi skal have et nyt værdisæt, hvor vi vægter fælles ansvar højere end individuel nydelse, siger Sarah Hellebek.