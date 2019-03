Klik på kortet: Så længe må du vente på at komme til hos speciallæge

Der er store regionale forskelle på at komme til konsultation hos en speciallæge. På flere områder er ventetiden over dobbelt så lang for jyderne end for folk i hovedstaden. Det er et problem og helt uacceptabelt, lyder det fra flere foreninger. Det er svært at tiltrække arbejdskraft, lyder det fra Region Midtjylland.

- Resultatet er, at nogle folk bliver desperate for en behandling og vælger at tage en tur fra Nordjylland til Sjælland for at komme hurtigere til. Deres sygdom har en stor indvirkning, som påvirker dem både fysisk og psykisk, eksempelvis med udvikling af gigt i leddene, forklarer Lars Fogt Werner.

Ventetiden på at komme til en hudlæge i Jylland og på Fyn er i gennemsnit omkring 19 uger, i Region Sjælland tager det 13 uger, hvorimod patienter i Region Hovedstaden kan komme til på under to måneder.

- Det er uacceptabelt. Vi har vidst det i flere år og arbejdet for, at politikerne vil gøre noget ved det, siger han.

Formand for Psoriasisforeningen Lars Fogt Werner nikker genkendende til, at der er en skævvridning i landet med at komme til inden for dermatologi.

Sundhed.dk indsamler længden af ventetid på at komme til hos en speciallæge, og tallene, som avisen Danmark har beregnet, viser, at der er store gennemsnitlige forskelle i landets fem regioner.På de otte områder, som avisen Danmark har undersøgt, ligger Region Nordjylland og Region Midtjylland i top fire gange hver med længst ventetid. For Region Nordjylland gælder det gynækologi, psykiater, pædiatri og øjenlæge, mens det for Region Midtjylland er inden for børnepsykiater, dermatologi, reumatologi samt øre-, næse- og halslæge. På alle punkter befinder Region Hovedstaden sig i bunden med kortest ventetid på nær med børnepsykiater, mens Region Syddanmark og Region Sjælland ligger midt imellem på alle områder.

Behov for flere læger

Hvis man skal have en konsultation hos en gigtlæge, må man også forberede sig på længere ventetid i Jylland. Her topper Region Midtjylland med en ventetid på over et halvt år med et gennemsnit på 38 uger, mens det tager 32,5 uge at komme til i det nordjyske. I hovedstaden ser det anderledes ud, hvor patienter kan komme til en gigtlæge efter to måneder, mens det tager 11 uger i Region Sjælland og 13,5 uge i Region Syddanmark.

Mette Bryde Lind, direktør for Gigtforeningen, er utilfreds med tallene:

- Det er et kæmpe problem med så lang ventetid, for folk med smerter og symptomer kan eksempelvis få svært ved at passe deres arbejde, og selv ni uger i Region Hovedstaden er lang tid, fordi patienter risikerer at gå med en ubehandlet leddegigt og få uoprettelige skader, hvis de ikke behandles i tide, siger hun.

Mette Bryde Lind peger på, at der er for få speciallæger inden for reumatologi.

- Der må uddannes flere speciallæger og slås flere ydernumre op, vi må tage det meget alvorligt, siger hun.

Også på områder som øjenlæge og gynækologi må nordjyder vente hhv. 31 uger og 14,5 uge, mens man i Region Hovedstaden kan komme til efter hhv. 17 uger og seks uger. Har man behov for en psykiater må midtjyderne vente 43 uger og nordjyderne over et år, mens ventetiden i Region Hovedstaden er 16,5 uge og i Region Sjælland 25 uger. Det vil sige under halvt så lang ventetid for sjællænderne.