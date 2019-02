Klaus Riskær om fængselsdomme: Jeg snublede i fodfejl

Over ti års fængsel har Klaus Riskær fået. På et pressemøde for hans opstilling til tinge kaldes det fodfejl.

Den kommende folketingskandidat Klaus Riskær Pedersen er tidligere dømt for groft bedrageri og har samlet modtaget over ti års fængsel. En del var betinget, så han har ikke afsonet alle år.

Han er dømt for at tømme flere selskaber, men udlægger det selv sådan, at han er dømt for nogle fodfejl.

- Det er helt hen i vejret, at vi skal bruge så meget tid på det. Det er 20 år siden, at jeg har lavet nogle fejl. Retten kørte i et væk den samme sag på samme grundlag dybest set.

- Til sidst snublede jeg i fodfejl. Retten slog hårdt ned, og jeg måtte betale. Det gjorde jeg uden at kny, men du får mig aldrig til at sige, at det var retfærdigt, siger han.

I 2003 blev han dømt ved retten i Paris for skyldnersvig for 1,4 milliarder kroner.

I 2008 blev han af Østre Landsret idømt seks års fængsel for groft bedrageri for 210 millioner kroner.

I 2012 blev han af Østre Landsret idømt 1,5 års ubetinget fængsel for at hive penge ud af et konkursbo.

Dermed supplerede Østre Landsret dommen på seks år, så han fik 7,5 års fængsel. Han begik lovovertrædelsen, mens han afsonede en anden dom og var personligt konkurs.