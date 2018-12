Kirkelivet kan årligt miste 140 millioner med ny skatteregel

Trossamfundslov betyder, at tusindvis af danskere mister deres fradragsret for donationer til kirkeforeninger.

En lang række kirkelige foreninger holder vejret i disse dage. En væsentlig del af deres økonomiske eksistensgrundlag er nemlig i hænderne på politikerne på Christiansborg.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det skyldes den såkaldte trossamfundslov og det register, som følger med. Loven træder i kraft allerede fra nytår. Den indebærer, at kirkelige foreninger, som tidligere har været registreret hos Skat som religiøse foreninger, skal overgå til at være trossamfund, almennyttige foreninger eller fonde, hvis de vil beholde deres skattefordele.

I dag kan bidragydere få skattefradrag for donationer til de kirkelige foreninger, men den mulighed står til at forsvinde med det nye register. Organisationerne kan heller ikke længere søge om momskompensation for deres arbejde.

- Det giver ingen mening og vil være et angreb på det sociale arbejde, der er foregået i kirkelige organisationer i mere end hundrede år. Derfor håber vi meget, at vi finder en løsning inden jul, siger Mette Grovermann, sekretariatschef i Isobro, indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, til avisen.

Hos Isobro påpeger man blandt andet, at mange kirkelige foreninger er afhængige af donationer for at overleve.

Organisationen har lavet en opgørelse, som viser, at det politiske forslag vil ramme 30.000 bidragydere økonomisk og betyde, at de kirkelige organisationer vil miste mellem 130 og 140 millioner kroner årligt.

Blandt de berørte er Indre Mission, Danske Kirkers Råd og Frikirkenet. Eksempelvis skal Kirkens Korshær kunne beskrive sine "centrale ritualer", mens Luthersk Mission skal forlade sit religiøse fundament og blive en almenvelgørende forening for at leve op til de nye krav i Ligningsloven.

I næste uge er skatteminister Karsten Lauritzen (V) og kirkeminister Mette Bock (LA) kaldt i samråd om sagen.