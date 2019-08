Kina fik Københavns Zoo til at fjerne Taiwan fra kort

Kort før indvielsen af pandaanlægget fik en kinesisk delegation Københavns Zoo til at fjerne Taiwan fra et verdenskort.

Det viser dokumenter, Radio24syv har fået aktindsigt i, og forløbet bekræftes af Københavns Zoo.

Københavns Zoo havde for de besøgende gæster oprindeligt lavet et kort over pandaernes udbredelse i naturen, hvor Kina var markeret med en grøn farve, mens Taiwan var markeret med hvid.

Forholdet mellem Kina og Taiwan har i årevis været anspændt og konfliktfyldt, fordi Taiwan opfatter sig selv om en selvstændig stat, mens Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins.

Men Zoos verdenskort, hvor Kina og Taiwan fremstod som forskellige stater, faldt en kinesisk delegation af embedsmænd og eksperter for brystet i marts i år.

Delegationen var på besøg i København fra 24. til 27. marts for at inspicere pandaanlægget, og blandt de 20 rettelser, som delegation havde til anlægget, var verdenskortet en af de ting, der skulle rettes op på inden indvielsen.

- Kortene over Kina og resten af verden ved pandaanlægget er mangelfulde, skrev delegationen den 30. marts til Københavns Zoo, og Zoo bekræfter over for Radio24syv, at problemet var markeringen af Taiwan.

- Kineserne gjorde os opmærksomme på, at de betragter Taiwan som en del af Kina, oplyser Zoo, som også rådførte sig med Udenrigsministeriet i sagen, der oplyste, at Danmark ikke anerkender Taiwan som en selvstændig nation.

Københavns Zoo valgte imidlertid en helt anden løsning og zoomede helt ind på det kinesisk fastland. Dermed fremgår Taiwan slet ikke på det kort, der i dag hænger ved pandaanlægget.

- På den måde undgår vi at tage stilling hverken den ene eller anden vej, oplyser Københavns Zoo og videnskabelig direktør, Bengt Holst, uddyber:

- Vi vidste godt, at uanset hvad vi gjorde med sådan et kort, ville vi komme til at støde nogen politisk, og det er vi ikke interesseret i, så vi lavede et helt andet kort for at undgå den debat, siger Bengt Holst til Radio24syv.

Udenrigsministeriet har ikke ønsket at kommentere sagen over for Radio24syv.