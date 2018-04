Kim Wall-sagen dag 9: Dagen, hvor ordet beheading blev slidt op

Dag 9: Hvis et ord kan bruges op, har det engelske udtryk for halshugning "beheading" ikke langt igen.

På den niende dag i sagen om mordet på Kim Wall blev der bl.a. afhørt et kvindeligt vidne, der var blevet inviteret med ud at sejle i ubåden, men takkede nej.

Men ellers gik stort set hele dagen med, at anklageren læste op af bevismaterialet. Beskrivelser af konfiskerede computere og harddiske og deres indhold. Hvad Peter Madsen har søgt og klikket på i sin internetbrowser. Hvordan han havde systematiseret sine internetfund på sine computere. Skabt sindrige stisystemer og mappestrukturer, som blev navngivet bl.a. stab, hanging, burn, torture, beheading osv. Og midt i det hele det rædselskammer dukkede der også ganske almindelige sexvideoer op.

Anklageren læste op og læste op og læste op og læste op. Filnavne, mappetitler, søgeord. Beheading, beheading, beheading. Igen og igen og igen. Beheading, beheading, beheading.

I modsætning til dag otte, hvor anklageren brugte en - set i bakspejlet - beskeden halv time på at læse Peter Madsens beregninger op, virkede Peter Madsen i dag helt uinteresseret. Han kiggede slet ikke op, men sad hele dagen og noterede, tegnede, slog streger eller lavede kruseduller på et stykke papir. Han virkede til at være i sin helt egen verden.

Kim Walls kusine var til gengæld i Peter Madsens verden. Hun har tidligere været til flere retsmøder og var i dag alene på pårørendepladserne.

Kusinen måtte opleve, at anklageren læste op fra syv tekster, som Peter Madsen havde liggende på sin computer.

Tekster, hvor kvinder og piger villigt lod sig spidde. Blandt andet. Tekster, der også havde både pædofil og incestuøs karakter.

De fik nogle af tilhørende til at sukke og stønne. Enkelte fik nok og gik i pausen. De var voldsomme.

Peter Madsen udtalte sig om teksterne allerede på dag to, hvor han understregede, at de beskrevne scenarier, der altid endte med døden for kvinderne og pigerne, var "konsensuelle" - altså med samtykke mellem gerningsmænd og ofre.

- Kender du til teksterne, spurgte anklageren den onsdag.

- Ja.

- Hvad er det for noget?

- Det er jo en konsensuel situation, der beskrives. Det er vanvittigt - som den film du erkender at have set, "Seven". Nogle vil have set filmen "Kill Bill" - der beskrives noget lignende. Det er fiktivt materiale. Det svarer til noget, du selv har set, sagde Peter Madsen, som tidligere havde fået anklageren til at sige, at han havde set netop filmen "Seven", hvor der optræder et afhugget kvindehoved.

- Er det noget, der interesserer dig, spurgte anklageren.

- Jeg interesserer mig for meget mærkeligt. Det aspekt, der interesserer mig, er det konsensuelle, at det var noget, der skete frivilligt. Jeg har kun læst dem igennem en enkelt gang, og jeg har identificeret mig med kvinden. Den svage part.

- Er du blevet tændt?

- Ikke mere end du bliver af "Seven".

Hvis Peter Madsen er syg, er anklageren det også, synes rationalet at være. Og alle andre der måtte have set den prisvindende Hollywood-thriller "Seven".

Dagens endeløse opremsninger af filnavne, mappenavne, internetsøgninger tegnede et klart billede.

Peter Madsen søgte på de samme ting igen og igen. Han har gjort det i årevis. Det tidligste eksempel, anklagemyndigheden dokumenterede, var fra 2010.

Der var perioder, hvor søgningerne blev intensiveret: Op til selve den skæbnesvangre dag i august 2017. Og i dagene omkring 26. juli 2017. Samme perioder, hvor Peter Madsen inviterede mindst fem andre kvinder på en sejltur, som de alle sammen opfattede på den måde, at det skulle være en sejltur med kun to mennesker om bord på ubåden.

Og de videoer og tekster, som Peter Madsen forlystede sig med, drejede sig om død, sex og ødelæggelse. Enkelte var med mandlige ofre, men langt, langt overvejende var temaet det samme:

Bestialitet rettet mod kvinder.

Flere gange brød forsvareren ind i anklagerens oplæsning. Oftest for at gøre retten opmærksom på, at anklagemyndigheden ikke kunne dokumentere, at de mange søgninger på grænseoverskridende ting resulterede i, at Peter Madsen rent faktisk så videoerne. Anklageren erkendte, at han ikke kunne afvise, at Peter Madsen gik ud for at hente en kop kaffe, straks han havde klikket på videoerne.

Og da anklageren var i gang med en opremsning af henrettelsesvideoer fundet på Peter Madsens computer, gjorde forsvareren opmærksom på, at der også var pornovideoer.

Konsekvensen af det var, at det blev slået fast med syvtommersøm, at Peter Madsen blandede voldsomme og grænseoverskridende ting med almindelig porno, så det blev endnu vanskeligere ikke at konstatere en sammenhæng mellem sex og død i Peter Madsens verden.

Midt på dagen, hvor anklageren fortalte om Peter Madsens besøg på en hjemmeside med voldsporno, drab og mishandlinger, brød forsvareren igen ind med det formål at nuancere billedet en anelse.

Burde anklageren ikke gøre opmærksom på, at Peter Madsen umiddelbart efter voldspornoen og henrettelserne søgte på noget helt andet?

Skulle det ikke med, at han flere gange i træk havde søgt på katte?

Det kom det så.

Sagen fortsætter torsdag. Der er tre dage tilbage.